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1 час назад

Врач рассказала, кому не рекомендуется есть сметану

Primpressиещё 1

Врач-физиотерапевт, консультант по здоровому образу жизни, диетолог Татьяна Пономарева рассказала, что сметана может быть опасна для некоторых категорий людей, сообщает PRIMPRESS.

Врач рассказала, кому не рекомендуется есть сметану
Фото: PrimpressPrimpress

Также врач отметила, что не рекомендуется употреблять сметану людям с непереносимостью молочных продуктов, с обострением заболеваний ЖКТ и имеющим аллергии на молоко и непереносимость лактозы. Также не следует употреблять сметану и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также при атеросклерозе. Эксперт советует заменить ее нежирным йогуртом.

К слову, здоровым людям необходимо употреблять 2–3 порции молочных продуктов в день. Притом что одна порция – это стакан молока или кефира, 50 граммов сыра, две столовые ложки сметаны или 175 граммов йогурта.

Еда,Татьяна Пономарева,
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