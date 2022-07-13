Врач рассказала, кому не рекомендуется есть сметану

Врач-физиотерапевт, консультант по здоровому образу жизни, диетолог Татьяна Пономарева рассказала, что сметана может быть опасна для некоторых категорий людей, сообщает PRIMPRESS.

Также врач отметила, что не рекомендуется употреблять сметану людям с непереносимостью молочных продуктов, с обострением заболеваний ЖКТ и имеющим аллергии на молоко и непереносимость лактозы. Также не следует употреблять сметану и людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также при атеросклерозе. Эксперт советует заменить ее нежирным йогуртом.