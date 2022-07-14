Диетолог назвала неожиданные полезные свойства абрикосов

Абрикосы благотворно влияют на зрение и утоляют жажду, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина . Неожиданные полезные свойства этих фруктов она назвала в беседе с «Вечерней Москвой» .

По словам специалистки, абрикос не только возвращает остроту зрения, но и укрепляет сосуды, благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы. Также этот фрукт способен утолять жажду в жаркий летний день, поскольку на 85 процентов состоит из воды, объяснила Соломатина.