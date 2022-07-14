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48 минут назад

Диетолог назвала неожиданные полезные свойства абрикосов

Lenta.ruиещё 6

Абрикосы благотворно влияют на зрение и утоляют жажду, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Неожиданные полезные свойства этих фруктов она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Диетолог назвала неожиданные полезные свойства абрикосов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам специалистки, абрикос не только возвращает остроту зрения, но и укрепляет сосуды, благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы. Также этот фрукт способен утолять жажду в жаркий летний день, поскольку на 85 процентов состоит из воды, объяснила Соломатина.

Помимо этого, продолжила врач, абрикосы улучшают память, повышают стрессоустойчивость и придают организму сил во время борьбы с вирусными заболеваниями.

Еда,Елена Соломатина,
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