Диетолог объяснила пользу кофе для худеющих

Врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова объяснила пользу кофе для худеющих в беседе с URA.RU.

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По ее словам, с помощью этого напитка можно снизить вес, если необходимо это сделать ненадолго. Она пояснила, что кофеин способен повысить активность дофаминовых рецепторов и адреналина, то есть он обладает возбуждающим и тонизирующим эффектом.

Специалист отметила, что за счет дофаминовых рецепторов кофе оказывает влияние на состояние жировой клетчатки. Она также добавила, что этот напиток способен «вытягивать» из организма необходимые ему вещества, в частности, калий.