Врач рассказал о риске переедания ягод и фруктов

Чрезмерное употребление ягод и фруктов может привести к набору веса.

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Переедание ягод и фруктов может привести к набору лишнего веса, так как в них также содержатся углеводы и сахар. Особенно это относится к персикам, хурме, винограду и черешне, рассказал врач Николай Матвеев.