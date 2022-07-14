Врач рассказал о риске переедания ягод и фруктов

Чрезмерное употребление ягод и фруктов может привести к набору веса.
Переедание ягод и фруктов может привести к набору лишнего веса, так как в них также содержатся углеводы и сахар. Особенно это относится к персикам, хурме, винограду и черешне, рассказал врач Николай Матвеев.
По мнению специалиста, россиянам ещё повезло, что в наших широтах не растут лидеры по содержанию сахара — дуриан и карамбола. Фрукты и ягоды следует употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать набора лишних килограммов. Важно отказаться от перекусов в виде фруктовых десертов после основного приёма пищи.