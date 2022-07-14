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2 часа назад

Врач Матвеев рассказал о риске переедания ягод и фруктов

runews24.ruиещё 2

Чрезмерное употребление ягод и фруктов может привести к набору веса.

Врач рассказал о риске переедания ягод и фруктов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Переедание ягод и фруктов может привести к набору лишнего веса, так как в них также содержатся углеводы и сахар. Особенно это относится к персикам, хурме, винограду и черешне, рассказал врач Николай Матвеев.

По мнению специалиста, россиянам ещё повезло, что в наших широтах не растут лидеры по содержанию сахара — дуриан и карамбола. Фрукты и ягоды следует употреблять в умеренных количествах, чтобы избежать набора лишних килограммов. Важно отказаться от перекусов в виде фруктовых десертов после основного приёма пищи.

Еда,Николай Матвеев,
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