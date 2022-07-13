Диетолог объяснила, когда лучше есть орехи

Употребление орехов способствует долгому ощущению сытости, однако продукт рекомендуется есть в первой половине дня. Об этом сообщила врач-диетолог, врач-терапевт Елена Тихомирова.
Специалист назвала орехи идеальным продуктом, но призвала помнить об их высокой калорийности. По словам Тихомировой, суточная норма продукта не должна превышать 20-30 граммов на фоне общей калорийности рациона человека.
«Рекомендуется их есть в первой половине дня, не ночи»,
— цитируют медика «Известия».
Кроме того, Тихомирова обратила внимание на то, что орехи полезны для красоты, поскольку постоянно обновляющиеся клетки соединительной ткани требуют белка и жира. Также подобная пища помогает в строительстве клеток организма и поддержании иммунной системы.