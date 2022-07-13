Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+28° в 
USD 58.53EUR 58.90
Войти в почту
58 минут назад

Диетолог Тихомирова рекомендовала есть орехи в первой половине дня

Слово и Делоиещё 1

Употребление орехов способствует долгому ощущению сытости, однако продукт рекомендуется есть в первой половине дня. Об этом сообщила врач-диетолог, врач-терапевт Елена Тихомирова.

Диетолог объяснила, когда лучше есть орехи
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Специалист назвала орехи идеальным продуктом, но призвала помнить об их высокой калорийности. По словам Тихомировой, суточная норма продукта не должна превышать 20-30 граммов на фоне общей калорийности рациона человека.

«Рекомендуется их есть в первой половине дня, не ночи»,

— цитируют медика «Известия».

Кроме того, Тихомирова обратила внимание на то, что орехи полезны для красоты, поскольку постоянно обновляющиеся клетки соединительной ткани требуют белка и жира. Также подобная пища помогает в строительстве клеток организма и поддержании иммунной системы.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители