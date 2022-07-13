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2 часа назад

Диетолог назвал выпечку, провоцирующую рак

Мария Каткова

Специалист по рациональному питанию и лечению пищевых расстройств Иван Алименко рассказал о том, что употребление выпечки чревато появлением онкологии. Об этом сообщает радио Sputnik.

Диетолог назвал выпечку, провоцирующую рак
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Диетолог посоветовал смотреть на состав при выборе выпечки. В нем должна быть мука, вода и масло. Речь идет о багетах, булочках, батонах и блинов, которые жарятся на небольшом количестве масла.

По мнению эксперта, из слоеного и песочного теста готовится некачественная выпечка с жирами. Она грозит появлением онкологии:

«Чаще всего это спред, то есть смесь маргарина и сливочного масла, или один маргарин, в котором содержится максимальное количество вредных трансжиров. При этом термически обработанные масла деформируются на химическом уровне и становятся опасными для здоровья»

Алименко добавил, что подобная выпечка может вызвать не только онкологические заболевания, но и ожирение, диабет, гипертонию и болезни ЖКТ.

Ранее сообщалось, что кардиолог назвала предвестников инфаркта и инсульта.

Еда,
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