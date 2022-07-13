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1 час назад

Названы идеальные десерты для худеющих

Мир24

Людям, соблюдающим диету, необязательно полностью отказываться от сладкого: привычные десерты можно заменить печеными яблоками, сорбетами, пастилой и мармеладом, передает «m24» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

Названы идеальные десерты для худеющих
Фото: Мир24Мир24

По словам специалиста, десерты при похудении должны содержать мало калорий, а также помогать убирать токсины, которые могут появляться при снижении веса.

«Это могут быть различные фруктово-ягодные желе на агар-агаре, на пектине. Эти вещества хорошо связывают токсины и выводят их из организма. А фрукты-ягоды дают эффект сладости», – объяснила диетолог.

Она также посоветовала отказаться от магазинного мармелада, поскольку в нем содержится много сахара, и приготовить домашний, добавив в него фруктовое пюре. Таким образом в десерте сохранится клетчатка, сообщает utro.ru.

Ранее консультант по ЗОЖ Андрей Мартюшев-Поклад рассказал, как успокоить нервы с помощью еды. Он напомнил, что во время перегрузок резко возрастает потребность в магнии, витаминах группы B, цинке, витамине D, антиоксидантах. Все это можно найти в разноцветных овощах, зелени, семечках, орехах, рыбе.

Еда,Елена Соломатина,
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