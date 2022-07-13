Названы идеальные десерты для худеющих

Людям, соблюдающим диету, необязательно полностью отказываться от сладкого: привычные десерты можно заменить печеными яблоками, сорбетами, пастилой и мармеладом, передает «m24» со ссылкой на врача-диетолога Елену Соломатину.

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По словам специалиста, десерты при похудении должны содержать мало калорий, а также помогать убирать токсины, которые могут появляться при снижении веса.

«Это могут быть различные фруктово-ягодные желе на агар-агаре, на пектине. Эти вещества хорошо связывают токсины и выводят их из организма. А фрукты-ягоды дают эффект сладости», – объяснила диетолог.

Она также посоветовала отказаться от магазинного мармелада, поскольку в нем содержится много сахара, и приготовить домашний, добавив в него фруктовое пюре. Таким образом в десерте сохранится клетчатка, сообщает utro.ru.