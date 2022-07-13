Как отличить ложные лисички от настоящих?

Из-за мощных ливней, прошедших в Подмосковье на прошлой неделе, леса региона наполнились грибами. О массовом появлении ароматных летних лисичек, которых любят за нежный вкус сладковатой мякоти и отсутствие червивости, рассказали в издании Oka.fm. Как удалось выяснить журналистам, больше всего урожая грибов было собрано в лесах и окрестностях Ступино, Коломны, Зарайска, Луховиц и Подольска.

Фото: wirestock / freepik.com wirestock / freepik.com

Однако стоит помнить, что при сборе лисичек очень важно не наткнуться на их ядовитых двойников, так называемых ложных лисичек. Найти различия между ними очень просто, поскольку настоящие лисички – желтые, а их «копии» чаще всего оранжевые или красноватые. Также, если надломить шляпку ложной лисички, из нее выделится белый сок; у настоящей слом останется сухим.