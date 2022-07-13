Нутрициолог назвала пять принципов идеального завтрака

Пять принципов идеального завтрака назвала нутрициолог Ольга Панова в разговоре с «Мослентой». Она отметила, что первый прием пищи за день наиболее важен для организма и помогает запустить работу мозга с утра.

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Прежде всего нужно стараться завтракать каждый день. «Отказ от завтрака — тема одного из самых давних споров в области здоровья. Последние исследования доказывают, что количество энергии, необходимое для обработки еды, выше утром, а это означает, что люди, которые едят завтрак, сжигают больше калорий в целом», — объяснила Панова.

При выборе блюд для завтрака необходимо следить за добавленным сахаром. Он может скрываться в таких продуктах, как сок, мюсли, хлопья и рогалики. «По возможности ешьте несладкое и старайтесь, чтобы количество сахара не превышало 10 граммов на единицу продукта», — посоветовала нутрициолог.

К завтраку можно добавить свежую зелень, овощи и фрукты. Содержащаяся в них клетчатка продляет ощущение сытости, пояснила специалист по питанию.

Кроме того, в утренний прием пищи лучше добавлять нежирный белок. Лучшие варианты — яйца, несладкие молочные продукты, фасоль, бобовые, нежирная рыба и птица. А вот употребление бекона Панова порекомендовала ограничить.

Лучше выбирать для завтрака твердую пищу, а не жидкости. «Еда помогает многим людям чувствовать себя более удовлетворенными и сытыми, чем смузи или напитки, предназначенные для замены еды. Питательные коктейли отлично подойдут для суетливого утра. Но обратите внимание на свое тело и отдайте предпочтение твердой пище, если вы заметили, что голодны задолго до обеда», — подчеркнула эксперт.