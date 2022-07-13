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29 минут назад

Пять продуктов, которые спасут вас от обезвоживания в жару

Ferra.ru

Если температура на улице +30 градусов и выше, то нужно обязательно пить больше воды. Помимо этого, существуют продукты, которые обеспечат организм достаточным количеством жидкости. Их перечислила Мими Морли, специалист по созданию рецептов в Hello Fresh.

Пять продуктов, которые спасут вас от обезвоживания в жару
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Мими Морли из компании Hello Fresh из холодных закусок, которыми можно насладиться на солнце, подойдут в жару помидоры, огурцы, листья салата, сладкий перец. Во всех них содержится много воды. Есть и другие виды продуктов, способных вас освежить. О них - ниже.

Салатные овощи. Это огурцы, помидоры, листовая зелень. Известно, что в красных помидорах - 94 процента воды, в зелёных - около 93 процентов, в свежих огурцах - примерно 95 процентов, в листовой зелени - 80-95 процентов. Брокколи. Такая капуста на 90 процентов состоит из воды. Также в состав этого овоща входят витамин А, К, кальций, фолиевая кислота, железо.

Фрукты. К примеру, жёлтая дыня состоит из жидкости на 91 процент, а арбуз - на 92 процента. Вместо фруктов можно есть и ягоды: вместе с клубникой вы получите воду (из неё ягода состоит на 92 процента), много растительных соединений и антиоксидантов. Простой йогурт. Healthline отмечает, что в 245 г этого йогурта - более 75 процентов воды. Кроме того, в состав йогурта входят различные витамины и минералы. Суп. Например, это может быть гаспачо. Этот холодный суп готовится из перца, помидоров и других овощей, которые обычно добавляют в салаты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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