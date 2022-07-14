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2 часа назад

Отказ от этих продуктов навсегда устранит головную боль

Konkurent.ru

Невролог Шае Датта рассказала порталу Eat This, Not That, что отказ от сыра и шоколада способствует избавлению от головных болей.

Отказ от этих продуктов навсегда устранит головную боль
Фото: Konkurent.ruKonkurent.ru

Специалист порекомендовала употреблять больше свежих продуктов, фруктов, овощей и не использовать в рационе еду быстрого приготовления или прошедшую сильную обработку.

Она подчеркнула, что помимо сыра и шоколада избавиться от мигреней поможет отказ от йогурта, кефира, пончиков, сладкой выпечки, орехов и паст, оливок, сои, цитрусовых, бананов, клюквы, авокадо, томатов, лука, кукурузы, соусов и уксуса.

Кроме того, для устранения частых головных болей нужно контролировать свой сон, попробовать ароматерапию, иглоукалывание, йогу. Необходимо регулярно проводить умеренные тренировки, по возможности сократить число стрессовых моментов.

Еда,
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