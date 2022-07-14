Диетолог перечислила идеальные продукты для завтрака

Хорошим вариантом для завтрака будут различные каши. Однако даже сэндвич может быть полезен, если состоит из правильных ингредиентов. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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Как отметила эксперт, для хорошего самочувствия в течение дня необходимо правильно выбирать завтрак.

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— Действительно, завтракать нужно: завтрак определяет метаболические процессы, которые будут происходить в дальнейшем в нашем организме. В первой половине дня, если все нормально, человек идет на работу, занимается какой-то деятельностью, поэтому ему нужна энергия. Но нужен и белок, поэтому завтрак лучше делать насыщенным энергией (это углеводы, лучше — сложные), — пояснила Соломатина.

По словам диетолога, хорошим вариантом завтрака будут различные цельнозерновые крупы и каши: овсянка, гречка, полба, пшенка. В каши можно добавлять йогурты или ягоды, отметила врач.

Можно выбрать и другие варианты, подчеркнула специалист.

— Допустим, можно сделать завтрак только белковым, если нужно продлить чувство сытости на долгое время. Это может быть омлет с овощами — в этом плане самый идеальный завтрак: там содержатся и белки, и полезные жиры, — рассказала Соломатина.

Хорошо для завтрака подойдет творог, его можно сделать с зеленью, а тем, кто не боится запаха, — и с чесноком, посоветовала врач. Можно начать день со смузи, но он тоже должен содержать что-то плотное: творог или кисломолочный продукт. Также в качестве завтрака подойдут сырники.

Сэндвич — тоже неплохой вариант для начала дня, но его нужно сделать правильно, подчеркнула Соломатина.

— Иногда можно есть сэндвичи, но там должен быть цельнозерновой хлеб, куриная грудка или кусочек рыбы, помидор, салатный лист и т. д. Можно намазки делать: смешивать хрен, горчицу, различные приправы. Можно сырники, у кого есть время, — они тоже пойдут, просто должны быть не жареные, а запеченные, — уточнила специалист.