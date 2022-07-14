Диетолог опровергла мифы о продуктах, которые вредят фигуре

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова опровергла мифы о продуктах, которые считаются врагами для фигуры. Она также добавила, что такая пища не только не причинит вреда фигуре, но и принесет пользу организму при правильном употреблении.

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— Макароны. Многие отказываются от них, думая, что макароны буквально сразу после употребления превращаются в жир на боках. Калорийность 100 граммов сухих макарон — около 350–370 килокалорий. Кажется, зачем есть такой калорийный продукт? Но порция макарон для одного человека — это 50 граммов в сухом виде. Это уже 175–185 килокалорий, — отметила эксперт.

Так, специалист порекомендовала выбирать макароны с добавлением цельнозерновой муки и совмещать их с нежирным соусом и овощами. Также не стоит исключать из рациона белый рис — его калорийность на 100 граммов составляет 130 килокалорий в отваренном виде. При этом вперемешку с овощами гарнир будет достаточно сбалансирован клетчаткой.

Также она посоветовала не отказываться от сливочного масла, так как суточная норма продукта составляет лишь 10 граммов, то есть 75 килокалорий. По сравнению с популярным кокосовым маслом сливочное менее калорийно.