Как артишоки влияют на организм

Независимо от того, как вы будете готовить артишоки, они всё равно вам запомнятся необычным вкусом. Кроме того, они содержат множество важных питательных веществ, в том числе витамин С, К, фолиевую кислоту. Есть в них и клетчатка. При регулярном употреблении артишоков вас ждут пять неожиданных эффектов.
Зарегистрированный диетолог Келли Спрингер отмечает, что артишоки содержат мало килокалорий, поэтому отлично подойдут тем, кто хочет похудеть. Также, по словам Саманты Шлейгер, диетолога и владельца Simply Nourished LLC, цветочные головки этого продукта отличаются самой высокой антиоксидантной активностью среди овощей.
Вот к каким последствиям для организма вам нужно быть готовыми, если вы собираетесь есть артишоки.
Улучшится состояние сердца. Согласно исследованию 2020 года, которое было опубликовано в «Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения», люди, которые ели больше артишоков, реже умирали от болезней сердца. По мнению доктора медицинских наук и эксперта по питанию в Health Canal Сары Чатфилд, это может объясняться тем, что артишоки снижают показатели «плохого» холестерина. Будет лучше работать печень. Благодаря веществу силимарину, входящему в состав артишоков, ваша печень будет защищена от повреждений. Кроме того, исследование, результаты которого были опубликованы в 2021 году в Nutrients, продемонстрировало, что хлорогеновая кислота в эти продуктах защищает клетки печени и улучшает здоровье суставов.
Улучшится здоровье кишечника. В одном артишоке вы найдёте 6,84 г клетчатки, а это вещество очень важно для хорошего пищеварения. Если вы будете получать достаточно клетчатки, то сможете избавиться от запоров. Может уменьшиться воспаление. Доктор медицинских наук и редактор FitnessClone.com Джулиана Тамайо говорит, что в артишоках содержится большое количество антиоксидантов. Среди них - кверцетин, рутин, силимарин, галловая кислота. Все они уменьшают воспаление. Также в состав артишоков входит лютеолин, благодаря которому хроническое воспаление тоже уменьшается. Может возникнуть расстройство пищеварения. С этим могут столкнуться люди с синдромом раздражённого кишечника. Дело в том, что в сердцевине артишока много веществ, которые плохо усваиваются организмом. В результате у человека может страдать от запоров, диареи, газообразования, вздутия живота.
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