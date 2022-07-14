Как артишоки влияют на организм

Независимо от того, как вы будете готовить артишоки, они всё равно вам запомнятся необычным вкусом. Кроме того, они содержат множество важных питательных веществ, в том числе витамин С, К, фолиевую кислоту. Есть в них и клетчатка. При регулярном употреблении артишоков вас ждут пять неожиданных эффектов.

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Зарегистрированный диетолог Келли Спрингер отмечает, что артишоки содержат мало килокалорий, поэтому отлично подойдут тем, кто хочет похудеть. Также, по словам Саманты Шлейгер, диетолога и владельца Simply Nourished LLC, цветочные головки этого продукта отличаются самой высокой антиоксидантной активностью среди овощей.

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Вот к каким последствиям для организма вам нужно быть готовыми, если вы собираетесь есть артишоки.

Улучшится состояние сердца. Согласно исследованию 2020 года, которое было опубликовано в «Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения», люди, которые ели больше артишоков, реже умирали от болезней сердца. По мнению доктора медицинских наук и эксперта по питанию в Health Canal Сары Чатфилд, это может объясняться тем, что артишоки снижают показатели «плохого» холестерина. Будет лучше работать печень. Благодаря веществу силимарину, входящему в состав артишоков, ваша печень будет защищена от повреждений. Кроме того, исследование, результаты которого были опубликованы в 2021 году в Nutrients, продемонстрировало, что хлорогеновая кислота в эти продуктах защищает клетки печени и улучшает здоровье суставов.

Улучшится здоровье кишечника. В одном артишоке вы найдёте 6,84 г клетчатки, а это вещество очень важно для хорошего пищеварения. Если вы будете получать достаточно клетчатки, то сможете избавиться от запоров. Может уменьшиться воспаление. Доктор медицинских наук и редактор FitnessClone.com Джулиана Тамайо говорит, что в артишоках содержится большое количество антиоксидантов. Среди них - кверцетин, рутин, силимарин, галловая кислота. Все они уменьшают воспаление. Также в состав артишоков входит лютеолин, благодаря которому хроническое воспаление тоже уменьшается. Может возникнуть расстройство пищеварения. С этим могут столкнуться люди с синдромом раздражённого кишечника. Дело в том, что в сердцевине артишока много веществ, которые плохо усваиваются организмом. В результате у человека может страдать от запоров, диареи, газообразования, вздутия живота.