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43 минуты назад

Назван самый вредный для здоровья стейк

Ferra.ru

При выборе стейка в ресторане вы можете столкнуться со слишком большим количеством вариантов. Поэтому важно знать, что не все виды стейков одинаково влияют на ваш организм. Есть одна разновидность этого блюда, от которой лучше отказаться.

Назван самый вредный для здоровья стейк
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам диетолога Лизы Янг, худший для здоровья стейк - это «Рибай». В нём очень много насыщенных жиров, а они могут увеличить показатели «плохого» холестерина и закупорить артерии. Это значит, что такой стейк вредит прежде всего сердцу.

Министерство сельского хозяйства США заявляет, что в среднем стейке «Рибай» - 63 г жира (а это 96 процентов суточной нормы), 28 г насыщенных жиров (140 процентов дневной нормы). Специалисты говорят, что насыщенные жиры в норме должны составлять только 10 процентов от общего числа килокалорий, а Американская кардиологическая ассоциация советует в сутки потреблять не более 13 г таких жиров.

Также стейк «Рибай» считается очень калорийным блюдом. Причём в нём килокалорий больше, чем в других видах стейка: 847 килокалорий в одной порции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,Лиза Янг,
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