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41 минуту назад

Британский таблоид  выяснил, как резать лук без слез

Газета.Ru

Британское издание Express задалось вопросом, можно ли резать лук без слез, и получило ответы от шеф-поваров.

Британский таблоид выяснил, как резать лук без слез
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Так, один из опрошенных шефов - Бен Певеролл - признался, что "сделать можно не так уж и много". В частности, по его словам, можно резать лук как можно крупнее. По словам шефа, луковицы содержат раздражающий глаза сок, который брызгается, когда их нарезаешь. Соответственно, чем меньше надрезов - тем меньше и сока.

"Кроме того, убедитесь, что у вас качественный, острый нож. Когда нож тупой, вы, скорее, раздавливаете луковицу на кусочки, отчего разбрызгивается больше раздражающего сока",

- посоветовал Певеролл.

Другой шеф, Алеандро Браун, также посоветовал нарезать лук заточенным ножом.

"Еще один трюк — положить лук в холодную воду как минимум на 30 минут, прежде чем нарезать его. Вода поможет почистить его быстрее и поглотит большую часть энзимов",

— посоветовал шеф-повар.

Еда,
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