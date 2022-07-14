Британский таблоид  выяснил, как резать лук без слез

Так, один из опрошенных шефов - Бен Певеролл - признался, что "сделать можно не так уж и много". В частности, по его словам, можно резать лук как можно крупнее. По словам шефа, луковицы содержат раздражающий глаза сок, который брызгается, когда их нарезаешь. Соответственно, чем меньше надрезов - тем меньше и сока.