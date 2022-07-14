Британский таблоид  выяснил, как резать лук без слез

Британское издание Express задалось вопросом, можно ли резать лук без слез, и получило ответы от шеф-поваров.
Так, один из опрошенных шефов - Бен Певеролл - признался, что "сделать можно не так уж и много". В частности, по его словам, можно резать лук как можно крупнее. По словам шефа, луковицы содержат раздражающий глаза сок, который брызгается, когда их нарезаешь. Соответственно, чем меньше надрезов - тем меньше и сока.
"Кроме того, убедитесь, что у вас качественный, острый нож. Когда нож тупой, вы, скорее, раздавливаете луковицу на кусочки, отчего разбрызгивается больше раздражающего сока",
- посоветовал Певеролл.
Другой шеф, Алеандро Браун, также посоветовал нарезать лук заточенным ножом.
"Еще один трюк — положить лук в холодную воду как минимум на 30 минут, прежде чем нарезать его. Вода поможет почистить его быстрее и поглотит большую часть энзимов",
— посоветовал шеф-повар.