Врач рассказала о неожиданной пользе сельдерея для здоровья

«Сельдерей — богатый источник кальция, магния, железа, калия и цинка. Растение богато селиненом, лимоненом, щавелевой кислотой, флавоноидами, фуранокумаринами», — сообщила врач. По ее словам, этот овощ особенно полезен для костей. «В одной столовой ложке семян сельдерея 12 процентов суточной нормы кальция, а в корнеплоде — десять процентов. Витамин К в составе помогает усвоению кальция»,