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2 часа назад

Врач рассказала о неожиданной пользе сельдерея для здоровья

Lenta.ruиещё 1

Сельдерей может предотвратить развитие диабета второго типа, считает кандидат медицинских наук, спортивный врач Александра Пурига. О неожиданной пользе этого овоща для здоровья она рассказала в своем Telegram-канале «KCH-Health».

Врач рассказала о неожиданной пользе сельдерея для здоровья
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Сельдерей — богатый источник кальция, магния, железа, калия и цинка. Растение богато селиненом, лимоненом, щавелевой кислотой, флавоноидами, фуранокумаринами», — сообщила врач. По ее словам, этот овощ особенно полезен для костей. «В одной столовой ложке семян сельдерея 12 процентов суточной нормы кальция, а в корнеплоде — десять процентов. Витамин К в составе помогает усвоению кальция»,

— объяснила Пурига.

Включая сельдерей в рацион, считает врач, можно предотвратить сердечные заболевания и снизить риск развития диабета второго типа. Однако с сельдереем стоит быть осторожнее: он является сильным аллергеном, поэтому в меню его нужно вводить постепенно.

«Продукт содержит много натрия (примерно шесть процентов от суточной нормы), употребление которого в больших количествах повышает артериальное давление, особенно у чувствительных к соли людей»,

— предупредила врач.

В заключение она перечислила правила хранения этого овоща.

«Чтобы сохранить полезные свойства сельдерея оберните продукт алюминиевой фольгой и положите в холодильник. Так его можно хранить до 10 дней»,

— резюмировала медик.

Еда,
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