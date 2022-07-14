Какие заплесневевшие продукты можно есть

Заплесневевшие продукты с плотной и сухой структурой можно есть, если удалить с них налет. О том, что можно и что нельзя есть с плесенью, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области. При этом, как действовать с вареньем, ответа не нашли.

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«Специалисты допускают использование некоторых продуктов с плотной и сухой структурой (например, твердые сыры), если возможно аккуратно удалить плесень ножом. То же касается сыровяленой колбасы (салями) — небольшой слой белесого налета для этой колбасы — абсолютно нормальное явление. Твердые овощи, типа моркови и капусты следует тщательно очистить, отрезав пораженные участки»,

— сообщили в пресс-службе ведомства. Все это не касается продуктов, которые изначально сделаны с плесенью и предназначены для употребления в таком виде.

Однако на вопрос о заплесневевшем варенье четкого ответа не нашлось. Такая ситуация возникла из-за того, что защита более глубоких слоев в продукте не гарантирована. Поэтому в региональном Роспотребнадзоре рекомендуют его утилизировать.