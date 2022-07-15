Диетолог рассказала о скрытом свойстве мяты

У человека при употреблении мяты возникает чувство радости — то же самое он ощущает после большого количества съеденной пищи. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова.

По ее словам, благодаря выработке эндорфина человек получает удовольствие от еды и хочет съесть больше. Мята, в свою очередь, способствует высвобождению гормона и тем самым спасает людей от переедания.