Мороженое и другие продукты, которые нельзя есть в жару

Неправильный рацион может усугубить симптомы перегрева и привести к неприятным последствиям.

Летнее солнышко — это не только возможность носить легкие платья, проводить дни на пляже и наслаждаться золотистым загаром. Для многих жара мучительна: она вызывает головные боли, усталость, ощущение липкости. В такую погоду аппетит обычно падает, но совсем отказываться от еды не стоит. Важно подобрать рацион так, чтобы продукты не усугубляли действие жары. Нутрициологи считают, что некоторые продукты лучше оставить для прохладной погоды, в жару они могут быть по-настоящему опасны.

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Белковые блюда

Для того, чтобы организм усвоил белок, ему нужно выделить много тепла. Этот процесс называется термогенезом. Летом переваривание белка может усилить все эффекты жары: вы почувствуете себя еще более уставшим, может заболеть голова или сердце.

Конечно, не стоит отказываться от рыбы, творога, курицы полностью, но перенесите их прием на ужин, когда станет немного прохладнее.

Ледяные напитки и мороженое

Кажется, что может быть лучше в жаркую погоду, чем стакан лимонада со льдом. Но облегчение чувствуется только во время того, как мы пьем холодное или едим мороженое, а сразу после все симптомы, возникшие от перегрева, усиливаются. Это связано с тем, что организм не может усвоить ледяную пищу, ему нужно согреть ее до нормальной температуры.

То есть после стаканчика пломбира мы буквально нагреваемся изнутри. Нутрициологи считают, что от ледяных напитков или еды может начаться головная боль, поэтому лучше употреблять воду комнатной температуры.

Сладости и молочные продукты

Для того, чтобы переварить эти блюда, организм тратит драгоценную влагу, которая во время жары и без того расходуется слишком быстро. Поэтому, когда температура на улице становится неприятной, стоит отказаться от печенья, пирожных, кефира, творога и молока.

Их можно съесть на завтрак или на ужин, запив достаточным количеством воды или травяного чая.

Мочегонные продукты

Некоторые блюда ускоряют работу почек и выделения мочи, что приводит к обезвоживанию. К таким продуктам относятся манго, фенхель, сельдерей, арбуз и спаржа. Кстати, вопреки распространенным мифам, кофе не относится к диуретикам, если пить не больше одной чашки в день.

Если все же в жару захотелось полакомиться виноградом или арбузом, выпейте после еды стакан чистой воды, чтобы восполнить баланс жидкости в организме.

Острая пища

В острых перцах содержится капсаицин, он заставляет организм на некоторое время нагреться. Это свойство широко используют в косметологии, добавляя перец в крема для роста волос или избавления от целлюлита. Но в жару острые блюда заставят вас почувствовать себя еще хуже, а вслед за приливом тепла наступит момент сильного потоотделения, что тоже не совсем приятно, если вы находитесь в людном месте.