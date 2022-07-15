Необычные рецепты варенья

15 июля во всем мире отмечают неофициальный кулинарный праздник – Международный день варенья. Шеф-повара ресторанов поделились с читателями Mir24.tv любимыми рецептами этого десерта. По их словам, можно следовать традициям, а можно и экспериментировать, добавляя в варенье специи, кофе, алкоголь и другие ингредиенты.
«Варенье из белой черешни может заменить собой любой сладкий десерт, – говорит шеф-повар ресторана «ДЭДИ» Мамука Боджгуа. – Делается оно из спелой и сочной черешни и получается прозрачно золотистым, с потрясающим ароматом и плотными ягодками».
Ингредиенты:
Белая черешня – 1 кг Сахарный песок – 1 кг Лимон – 1 шт.
Как приготовить:
Промыть черешню, удалить плодоножки и косточки. Засыпать ягоды сахаром. Щеткой помыть лимон, нарезать на дольки прямо с кожурой, удалить косточки. Добавить к черешне дольки лимона.
Поставить на медленный огонь и довести до кипения. Снять пенку, прокипятить 1-2 минуты и выключить, дать полностью остыть (3-4 часа).
Простерилизовать банки и крышки. Нагреть варенье второй раз до кипения, немного проварить, сразу разлить по стерилизованным банкам и закупорить. Банки надо перевернуть крышками вниз и в таком виде полностью остудить.
Первый инжир тоже уже поспел. Но для варенья недозрелые плоды подходят даже лучше. Можно взять любой сорт инжира. Рецептом этого экзотического лакомства поделился коллектив «Ленты Онлайн».
Ингредиенты:
Лимоны – 2 шт. Инжир – 2 кг Сахарный песок – 1 кг Бренди – 250 мл Соль – 1 щепотка
Как приготовить:
Цедру лимона нужно нарезать тонкой соломкой или натереть. Инжир вымыть и нарезать кубиками по 1–1,5 см.
В большой кастрюле смешать инжир, лимонную цедру, сахар, бренди и соль. Оставить при комнатной температуре на 1 час, помешивая время от времени.
На среднем огне довести смесь до кипения. Снять пенку, уменьшить огонь и варить еще 30–35 минут, периодически перемешивая. Затем снять с огня.
Разложить варенье по горячим стерилизованным банкам, закрыть их крышками, перевернуть и дать полностью остыть. Затем убрать в темное прохладное место.
В южных городах очень популярно варенье из молодых грецких орехов. Сейчас самое время варить его, орехи как раз в той самой стадии, когда они уже выросли, но еще остаются мягкими, с несформировавшейся скорлупой.
В зеленых орехах содержится много витаминов и минеральных веществ. Осенью и зимой варенье из этих плодов поможет защитить иммунитет, спасет от сезонной апатии и восполнит дефицит Омега-3. Считается, что это варенье повышает концентрацию и работоспособность, а также положительно влияет на эмоциональное состояние. По вкусу оно напоминает сладкий чернослив, а по консистенции – тягучий сироп. Рецепт от шефа проекта Larionov Grill&Bar Михаила Кощеева.
Ингредиенты:
Молодые грецкие орехи – 1 кг Вода – 1 л Сахар – 1 кг
Как приготовить:
Молодые орехи с несформировавшейся скорлупой нужно вымыть и проколоть по всей площади. Залить их холодной водой и вымачивать в течение 10 дней, меняя воду четыре раза в сутки. В это время из орехов будет выходить горечь.
Затем залить орехи литром воды, довести до кипения и проварить в течение 10 минут, пока орехи не станут мягкими и темно-коричневыми. Воду слить.
Сварить сироп: смешать сахар с водой и варить в течение 10 минут. Потом залить получившимся сиропом орехи. Довести до кипения и варить варенье еще в течение 15 минут. Затем разлить по банкам и дать варенью остыть.
Возможно, когда-то это варенье и придумали из экономии – не выбрасывать же арбузные корки! Но потом оказалось, что оно очень вкусное, густое, тягучее, с яркой цитрусовой ноткой. Мелкие ломтики арбуза в нем остаются цельными, засахаренными и хрустящими. Этот и три следующих рецепта от коллектива «Утконос ОНЛАЙН».
Ингредиенты:
Арбузные корки – 1,2 кг Апельсин – 1 шт. Сахар – 1 кг Вода – 100 мл
Как приготовить:
Арбузные корки надо помыть, очистить от розовой мякоти, обрезать внешнюю зеленую кожуру и нарезать небольшими кубиками.
Переложить арбузные кусочки в кастрюлю, добавить сахар, воду, перемешать. На слабом огне довести все до кипения и варить в течение 15 минут. Остудить. Добавить в варенье измельченную цедру и сок апельсина
Опять довести до кипения и проварить 15 минут. Остудить. Повторить весь процесс еще раз.
Готовое варенье разложить в стерилизованные банки и убрать в темное место.
Те, кто готовит это варенье из года в год, любят не раскрывать секрет, из чего оно приготовлено. Гости гадают – из ананаса или чего-то еще более экзотического? Тем, кто никогда не пробовал этого лакомства, нужно попробовать обязательно!
Ингредиенты:
Кабачок – 3 кг Сахар – 2 кг Лимон – 4 шт. Вода питьевая – 120 мл
Как приготовить:
Кабачки промыть, снять кожицу, удалить семечки и нарезать кубиками.
Лимоны хорошо промыть, удалить косточки и нарезать мелко вместе с цедрой.
В кастрюле смешать кабачки, лимон и засыпать сахаром. Оставить постоять 1,5 – 2 часа, чтобы появился сок. Залить смесь водой и поставить на огонь. Довести до кипения, снять пенку и полностью остудить. Эту процедуру повторить три раза.
Банки простерилизовать, разлить в них полученное варенье, остудить и убрать в холодильник.
Это только кажется, что грейпфрут не подходит для варки варенья. Сахар избавляет его от излишней терпкости, оставляя чуть заметную горчинку и мощный цитрусовый аромат. Рецепт от «Утконос ОНЛАЙН».
Ингредиенты:
Грейпфрут – 4 шт. Вода – 220 мл Гранатовый сок – 220 мл Пектин – 30 г Сахар – 700 г
Как приготовить:
Грейпфруты помыть, снять цедру и нарезать ее тонкими полосками. Мякоть освободить от пленок и перегородок.
Один стакан грейпфрутовой цедры залить водой и проварить под крышкой на минимальном огне 15-20 минут.
Три стакана мякоти грейпфрута соединить в кастрюле с проваренной цедрой и гранатовым соком, довести до кипения и варить на самом маленьком огне пять минут, периодически помешивая. Некоторые хозяйки используют не гранатовый сок, а зернышки гранатов. Получается тоже очень интересно и необычно.
Добавить в варенье пектин, перемешать до его полного растворения. Увеличить огонь и довести смесь до устойчивого кипения, постоянно помешивая. Добавить сахар и мешать, пока сахар полностью не растворится. Прокипятить варенье еще одну минуту.
Снять с варенья пенку и разлить по стерилизованным банкам.
Чего только не добавляют в варенье, чтобы добиться необычных вкусовых эффектов. Шеф-повар ресторана «Л.Е.С.» Андрей Колодяжный готовит айвовое варенье со специями и добавляет цветы бархатцев. Айва и сама обладает легким цитрусовым вкусом со специфическим ароматом, который одновременно похож и на яблоко, и на грушу. А бархатцы подчеркивают цитрусовую нотку и придают варенью приятный горьковатый вкус.
Ингредиенты:
Айва – 1 кг Сахар тростниковый – 600 г Лимон ½ шт. Кардамон – 5 г Мускатный орех – 1 г Бархатцы – 50 г Вода – 70 мл
Как приготовить:
Айву помыть и очистить, разрезать на четвертушки и удалить сердцевину плода. Нарезать айву кубиками или дольками. Переложить в сотейник, добавить сахар и воду. Довести до кипения, снять пенку. Варить на самом медленном огне около двух часов.
В самом конце добавить кардамон и мускатный орех, перемешать. Добавить цветки бархатцев, проварить еще одну минуту. Перелить в банки и остудить. При подаче выложить варенье в вазочку.
Еще одним рецептом айвового варенья делится коллектив «Ленты Онлайн». Оно получается янтарно-розовым, прозрачным, тягучим. А миндаль добавляет лакомству интересный вкус и фактуру.
Ингредиенты:
Айва – 2 кг Лимоны – 1 шт. Сахарный песок – 1,5 кг Вода – 120 мл Миндаль – 200 г Кардамон молотый – 1 ст. л.
Как приготовить:
Айву вымыть щеткой, разрезать на четвертинки, удалить сердцевину. Мякоть нарезать кусочками 2,5–3 см. Полить соком половинки лимона.
Из сахара и 120 мл воды сварить сироп – дать сахару растаять на среднем огне, помешивая, потом варить 3–4 минуты. Выложить айву в сироп. Помешивая, довести до кипения, уменьшить огонь до слабого и варить, снимая пену, 7–8 минут. Затем дать постоять 4 часа.
Повторить варку и остывание еще три раза. На второй раз добавить в варенье миндаль. На третий – кардамон. В конце третьего раза разлить горячее варенье по стерилизованным банкам, закрыть их, перевернуть и полностью остудить.