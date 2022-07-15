Необычные рецепты варенья

15 июля во всем мире отмечают неофициальный кулинарный праздник – Международный день варенья. Шеф-повара ресторанов поделились с читателями Mir24.tv любимыми рецептами этого десерта. По их словам, можно следовать традициям, а можно и экспериментировать, добавляя в варенье специи, кофе, алкоголь и другие ингредиенты.

Фото: Мир24 Мир24

Из белой черешни

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«Варенье из белой черешни может заменить собой любой сладкий десерт, – говорит шеф-повар ресторана «ДЭДИ» Мамука Боджгуа. – Делается оно из спелой и сочной черешни и получается прозрачно золотистым, с потрясающим ароматом и плотными ягодками».

Ингредиенты:

Белая черешня – 1 кг Сахарный песок – 1 кг Лимон – 1 шт.

Как приготовить:

Промыть черешню, удалить плодоножки и косточки. Засыпать ягоды сахаром. Щеткой помыть лимон, нарезать на дольки прямо с кожурой, удалить косточки. Добавить к черешне дольки лимона.

Поставить на медленный огонь и довести до кипения. Снять пенку, прокипятить 1-2 минуты и выключить, дать полностью остыть (3-4 часа).

Простерилизовать банки и крышки. Нагреть варенье второй раз до кипения, немного проварить, сразу разлить по стерилизованным банкам и закупорить. Банки надо перевернуть крышками вниз и в таком виде полностью остудить.

Из инжира с бренди

Первый инжир тоже уже поспел. Но для варенья недозрелые плоды подходят даже лучше. Можно взять любой сорт инжира. Рецептом этого экзотического лакомства поделился коллектив «Ленты Онлайн».

Ингредиенты:

Лимоны – 2 шт. Инжир – 2 кг Сахарный песок – 1 кг Бренди – 250 мл Соль – 1 щепотка

Как приготовить:

Цедру лимона нужно нарезать тонкой соломкой или натереть. Инжир вымыть и нарезать кубиками по 1–1,5 см.

В большой кастрюле смешать инжир, лимонную цедру, сахар, бренди и соль. Оставить при комнатной температуре на 1 час, помешивая время от времени.

На среднем огне довести смесь до кипения. Снять пенку, уменьшить огонь и варить еще 30–35 минут, периодически перемешивая. Затем снять с огня.

Разложить варенье по горячим стерилизованным банкам, закрыть их крышками, перевернуть и дать полностью остыть. Затем убрать в темное прохладное место.

Из молодых грецких орехов

В южных городах очень популярно варенье из молодых грецких орехов. Сейчас самое время варить его, орехи как раз в той самой стадии, когда они уже выросли, но еще остаются мягкими, с несформировавшейся скорлупой.

В зеленых орехах содержится много витаминов и минеральных веществ. Осенью и зимой варенье из этих плодов поможет защитить иммунитет, спасет от сезонной апатии и восполнит дефицит Омега-3. Считается, что это варенье повышает концентрацию и работоспособность, а также положительно влияет на эмоциональное состояние. По вкусу оно напоминает сладкий чернослив, а по консистенции – тягучий сироп. Рецепт от шефа проекта Larionov Grill&Bar Михаила Кощеева.

Ингредиенты:

Молодые грецкие орехи – 1 кг Вода – 1 л Сахар – 1 кг

Как приготовить:

Молодые орехи с несформировавшейся скорлупой нужно вымыть и проколоть по всей площади. Залить их холодной водой и вымачивать в течение 10 дней, меняя воду четыре раза в сутки. В это время из орехов будет выходить горечь.

Затем залить орехи литром воды, довести до кипения и проварить в течение 10 минут, пока орехи не станут мягкими и темно-коричневыми. Воду слить.

Сварить сироп: смешать сахар с водой и варить в течение 10 минут. Потом залить получившимся сиропом орехи. Довести до кипения и варить варенье еще в течение 15 минут. Затем разлить по банкам и дать варенью остыть.

Из арбузных корок с апельсином

Возможно, когда-то это варенье и придумали из экономии – не выбрасывать же арбузные корки! Но потом оказалось, что оно очень вкусное, густое, тягучее, с яркой цитрусовой ноткой. Мелкие ломтики арбуза в нем остаются цельными, засахаренными и хрустящими. Этот и три следующих рецепта от коллектива «Утконос ОНЛАЙН».

Ингредиенты:

Арбузные корки – 1,2 кг Апельсин – 1 шт. Сахар – 1 кг Вода – 100 мл

Как приготовить:

Арбузные корки надо помыть, очистить от розовой мякоти, обрезать внешнюю зеленую кожуру и нарезать небольшими кубиками.

Переложить арбузные кусочки в кастрюлю, добавить сахар, воду, перемешать. На слабом огне довести все до кипения и варить в течение 15 минут. Остудить. Добавить в варенье измельченную цедру и сок апельсина

Опять довести до кипения и проварить 15 минут. Остудить. Повторить весь процесс еще раз.

Готовое варенье разложить в стерилизованные банки и убрать в темное место.

Кабачковое варенье

Те, кто готовит это варенье из года в год, любят не раскрывать секрет, из чего оно приготовлено. Гости гадают – из ананаса или чего-то еще более экзотического? Тем, кто никогда не пробовал этого лакомства, нужно попробовать обязательно!

Ингредиенты:

Кабачок – 3 кг Сахар – 2 кг Лимон – 4 шт. Вода питьевая – 120 мл

Как приготовить:

Кабачки промыть, снять кожицу, удалить семечки и нарезать кубиками.

Лимоны хорошо промыть, удалить косточки и нарезать мелко вместе с цедрой.

В кастрюле смешать кабачки, лимон и засыпать сахаром. Оставить постоять 1,5 – 2 часа, чтобы появился сок. Залить смесь водой и поставить на огонь. Довести до кипения, снять пенку и полностью остудить. Эту процедуру повторить три раза.

Банки простерилизовать, разлить в них полученное варенье, остудить и убрать в холодильник.

Из грейпфрута с гранатом

Это только кажется, что грейпфрут не подходит для варки варенья. Сахар избавляет его от излишней терпкости, оставляя чуть заметную горчинку и мощный цитрусовый аромат. Рецепт от «Утконос ОНЛАЙН».

Ингредиенты:

Грейпфрут – 4 шт. Вода – 220 мл Гранатовый сок – 220 мл Пектин – 30 г Сахар – 700 г

Как приготовить:

Грейпфруты помыть, снять цедру и нарезать ее тонкими полосками. Мякоть освободить от пленок и перегородок.

Один стакан грейпфрутовой цедры залить водой и проварить под крышкой на минимальном огне 15-20 минут.

Три стакана мякоти грейпфрута соединить в кастрюле с проваренной цедрой и гранатовым соком, довести до кипения и варить на самом маленьком огне пять минут, периодически помешивая. Некоторые хозяйки используют не гранатовый сок, а зернышки гранатов. Получается тоже очень интересно и необычно.

Добавить в варенье пектин, перемешать до его полного растворения. Увеличить огонь и довести смесь до устойчивого кипения, постоянно помешивая. Добавить сахар и мешать, пока сахар полностью не растворится. Прокипятить варенье еще одну минуту.

Снять с варенья пенку и разлить по стерилизованным банкам.

Из айвы с бархатцами

Чего только не добавляют в варенье, чтобы добиться необычных вкусовых эффектов. Шеф-повар ресторана «Л.Е.С.» Андрей Колодяжный готовит айвовое варенье со специями и добавляет цветы бархатцев. Айва и сама обладает легким цитрусовым вкусом со специфическим ароматом, который одновременно похож и на яблоко, и на грушу. А бархатцы подчеркивают цитрусовую нотку и придают варенью приятный горьковатый вкус.

Ингредиенты:

Айва – 1 кг Сахар тростниковый – 600 г Лимон ½ шт. Кардамон – 5 г Мускатный орех – 1 г Бархатцы – 50 г Вода – 70 мл

Как приготовить:

Айву помыть и очистить, разрезать на четвертушки и удалить сердцевину плода. Нарезать айву кубиками или дольками. Переложить в сотейник, добавить сахар и воду. Довести до кипения, снять пенку. Варить на самом медленном огне около двух часов.

В самом конце добавить кардамон и мускатный орех, перемешать. Добавить цветки бархатцев, проварить еще одну минуту. Перелить в банки и остудить. При подаче выложить варенье в вазочку.

Из айвы с миндалем

Еще одним рецептом айвового варенья делится коллектив «Ленты Онлайн». Оно получается янтарно-розовым, прозрачным, тягучим. А миндаль добавляет лакомству интересный вкус и фактуру.

Ингредиенты:

Айва – 2 кг Лимоны – 1 шт. Сахарный песок – 1,5 кг Вода – 120 мл Миндаль – 200 г Кардамон молотый – 1 ст. л.

Как приготовить:

Айву вымыть щеткой, разрезать на четвертинки, удалить сердцевину. Мякоть нарезать кусочками 2,5–3 см. Полить соком половинки лимона.

Из сахара и 120 мл воды сварить сироп – дать сахару растаять на среднем огне, помешивая, потом варить 3–4 минуты. Выложить айву в сироп. Помешивая, довести до кипения, уменьшить огонь до слабого и варить, снимая пену, 7–8 минут. Затем дать постоять 4 часа.