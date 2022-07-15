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13 минут назад

Правила, которые можно не соблюдать во время диеты

Inoprosport

Как надоели все эти «нельзя» в здоровом питании. Давайте поговорим о том, что можно!

Правила, которые можно не соблюдать во время диеты
Фото: unsplash.comunsplash.com

Можно не завтракать

Наука в этом плане не дает однозначного ответа. Есть исследования, которые показывают связь с пропуском завтрака и наличием/риском развития ожирения. Другие исследования говорят, что пропуск первого приема пищи, наоборот, может помочь снизить вес. Поэтому, если много лет вы не завтракали и начнёте себя заставлять, то получите к своему рациону дополнительную порцию, а значит, дополнительные калории. Не хочется - не надо.

Можно есть углеводы на ночь

Мы знаем, что вся еда усваивается вне зависимости от времени суток. Поэтому специальных исследований именно на эту тему не так много. Но даже те что есть, показывают - люди, которые ели одинаковое количество углеводов, но одни - на ночь, другие - нет, худели одинаково эффективно.

Можно не пить 2 литра воды

Напомню, что не существует норм потребления воды. Есть нормы потребления жидкости, куда входят и вода, и все безалкогольные, лучше несладкие напитки, а также еда. Поэтому напоминать себе пить - хорошо. Заставлять себя пить - плохо!

Можно есть 3 раза в день, а можно 5

И даже если у вас «инсулинорезистентность». Количество приёмов пищи не влияет на то, похудеете вы или нет, важно то, сколько всего вы съедите. Это подтверждают научные исследования, так что делайте так, как вам комфортно, и как вы привыкли

Можно худеть без специальных ритуалов

Стакан воды с лимоном утром, ложка льняного масла, мёд манука, приём БАДов до и после тренировки - все это лишь суета вокруг главной идеи: здоровое питание и физическая активность.

Еда,
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