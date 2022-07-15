Правила, которые можно не соблюдать во время диеты

Как надоели все эти «нельзя» в здоровом питании. Давайте поговорим о том, что можно!
Наука в этом плане не дает однозначного ответа. Есть исследования, которые показывают связь с пропуском завтрака и наличием/риском развития ожирения. Другие исследования говорят, что пропуск первого приема пищи, наоборот, может помочь снизить вес. Поэтому, если много лет вы не завтракали и начнёте себя заставлять, то получите к своему рациону дополнительную порцию, а значит, дополнительные калории. Не хочется - не надо.
Мы знаем, что вся еда усваивается вне зависимости от времени суток. Поэтому специальных исследований именно на эту тему не так много. Но даже те что есть, показывают - люди, которые ели одинаковое количество углеводов, но одни - на ночь, другие - нет, худели одинаково эффективно.
Напомню, что не существует норм потребления воды. Есть нормы потребления жидкости, куда входят и вода, и все безалкогольные, лучше несладкие напитки, а также еда. Поэтому напоминать себе пить - хорошо. Заставлять себя пить - плохо!
И даже если у вас «инсулинорезистентность». Количество приёмов пищи не влияет на то, похудеете вы или нет, важно то, сколько всего вы съедите. Это подтверждают научные исследования, так что делайте так, как вам комфортно, и как вы привыкли
Стакан воды с лимоном утром, ложка льняного масла, мёд манука, приём БАДов до и после тренировки - все это лишь суета вокруг главной идеи: здоровое питание и физическая активность.