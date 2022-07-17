Идеальный летний суп: пошаговый рецепт свекольника

Лето — лучшее время для овощных супов. Они легкие, сытные, освежающие и разнообразные. "Рамблер" предлагает приготовить свекольник из молодой свеклы. Идеально — взять свеклу с грядки, но если такой роскоши нет, отправляйтесь на рынок. Главный ингредиент этого супа — молодая свекла и ботва.

Фото: Emma-Jane Hobden on Unsplash Emma-Jane Hobden on Unsplash

Ингредиенты:

Молодая свекла вместе с ботвой - 5 штук;

Картофель - 3 штуки;

Морковь средняя - 1 штука;

Лук репчатый - 1 штука;

Помидоры - 2 штуки;

Чеснок - 7 средних зубчиков;

Петрушка, укроп, зеленый лук - по одному пучку;

Соль, перец - по вкусу;

Столовый уксус - 2 столовые ложки или сок половинки лимона;

Куриная грудка для бульона - 1 половинка.

На самом деле этот суп хорош и без мясного бульона, но если вы не можете без мяса, возьмите куриную грудку или индейку. Пусть это будет небольшой кусочек, бульон должен получиться очень легким.

Приготовление:

Возьмите большую кастрюлю, налейте воды и положите куриную грудку. Указанного количества ингредиентов хватит на кастрюлю 4-5 литров. Если вам не нравятся слишком густые супы или вы не любите есть вчерашний суп, смело уменьшайте количество ингредиентов. Пока бульон закипает и варится, почистите и нарежьте все овощи, морковь потрите на крупной терке, свеклу можно также потереть, а можно нарезать кубиком. Сначала положите картофель, свеклу, морковь и лук. Когда свекла "отдаст" цвет бульону, добавьте столовый уксус или сок лимона, чтобы его зафиксировать. Тщательно промойте зелень. Сначала порежьте свекольную ботву, не только листья, но и черешки, и добавьте в кастрюлю. Затем остальную зелень. В конце достаньте грудку, мелко порежьте и верните обратно в кастрюлю. Выдавите чеснок. Посолите, поперчите. Накройте крышкой и снимите с плиты. Дайте немного настояться.