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1 час назад

Идеальный летний суп: пошаговый рецепт свекольника

Катя Кобышева

Лето — лучшее время для овощных супов. Они легкие, сытные, освежающие и разнообразные. "Рамблер" предлагает приготовить свекольник из молодой свеклы. Идеально — взять свеклу с грядки, но если такой роскоши нет, отправляйтесь на рынок. Главный ингредиент этого супа — молодая свекла и ботва.

Идеальный летний суп: пошаговый рецепт свекольника
Фото: Emma-Jane Hobden on UnsplashEmma-Jane Hobden on Unsplash

Ингредиенты:

  • Молодая свекла вместе с ботвой - 5 штук;
  • Картофель - 3 штуки;
  • Морковь средняя - 1 штука;
  • Лук репчатый - 1 штука;
  • Помидоры - 2 штуки;
  • Чеснок - 7 средних зубчиков;
  • Петрушка, укроп, зеленый лук - по одному пучку;
  • Соль, перец - по вкусу;
  • Столовый уксус - 2 столовые ложки или сок половинки лимона;
  • Куриная грудка для бульона - 1 половинка.

На самом деле этот суп хорош и без мясного бульона, но если вы не можете без мяса, возьмите куриную грудку или индейку. Пусть это будет небольшой кусочек, бульон должен получиться очень легким.

Приготовление:

  1. Возьмите большую кастрюлю, налейте воды и положите куриную грудку. Указанного количества ингредиентов хватит на кастрюлю 4-5 литров. Если вам не нравятся слишком густые супы или вы не любите есть вчерашний суп, смело уменьшайте количество ингредиентов.
  2. Пока бульон закипает и варится, почистите и нарежьте все овощи, морковь потрите на крупной терке, свеклу можно также потереть, а можно нарезать кубиком.
  3. Сначала положите картофель, свеклу, морковь и лук. Когда свекла "отдаст" цвет бульону, добавьте столовый уксус или сок лимона, чтобы его зафиксировать.
  4. Тщательно промойте зелень. Сначала порежьте свекольную ботву, не только листья, но и черешки, и добавьте в кастрюлю. Затем остальную зелень.
  5. В конце достаньте грудку, мелко порежьте и верните обратно в кастрюлю. Выдавите чеснок. Посолите, поперчите. Накройте крышкой и снимите с плиты. Дайте немного настояться.

Этот суп хорош и в холодном, и в горячем виде. Подавать можно со сметаной.

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