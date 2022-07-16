Россияне стали покупать больше водки

Розничная продажа водки в России в июне выросла на 10,6 процентов, чем год назад. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.
Продажа водки в июне составила 6,05 миллиона декалитров. Этот показателm на 11% выше по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии розничная продажа водки возросла на 7,5%.
В целом алкогольной продукции в июне было продано 17,2 миллиона декалитров, без учета пива, сидра и медовухи. Этот показатель выше на 5,8% процентов, чем в июне прошлого года.
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