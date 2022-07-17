Россиянам напомнили, как выбрать спелый арбуз

Лемешева считает, что правильно выбирать арбуз в супермаркетах и на рынках, поскольку там ягоды проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных торговых точках эти исследования не проводят. По мнению эксперта, следует покупать арбузы весом в семь-девять килограммов, с разнообразными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если по спелому плоду постучать, то звук станет звонким, а ладонь почувствует отдачу. Юлия рассказала: