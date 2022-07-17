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1 час назад

Россиянам напомнили, как выбрать спелый арбуз

СОВАиещё 5

Эксперт рассказала россиянам, где следует покупать арбузы. Ее слова приводит агентство "Прайм".

Россиянам напомнили, как выбрать спелый арбуз
Фото: СОВАСОВА

Лемешева считает, что правильно выбирать арбуз в супермаркетах и на рынках, поскольку там ягоды проходят проверки на наличие пестицидов, нитратов и радионуклидов. В необорудованных торговых точках эти исследования не проводят. По мнению эксперта, следует покупать арбузы весом в семь-девять килограммов, с разнообразными контрастными полосами и небольшим желто-оранжевым пятном. Если по спелому плоду постучать, то звук станет звонким, а ладонь почувствует отдачу. Юлия рассказала:

- Опытные покупатели, как правило, выбирают арбуз "по стуку". Постучите по ягоде кулаком — созревшие плоды издают ясный и звонкий звук, а недозрелые арбузы отзываются глухо. Можете приложить ухо к арбузу, как к морской раковине, и легонько его сжать — спелый арбуз чуть-чуть затрещит.

Лемешева добавила, что в домашних условиях разрезанный арбуз нельзя хранить при комнатной температуре, а в холодильнике разрезанный арбуз рекомендуется хранить не больше суток.

Еда,
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