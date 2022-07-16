Диетолог перечислила повышающие риск развития слабоумия продукты

Употребление большого количества продуктов, богатых насыщенными жирами, на завтрак повышает риск развития слабоумия, предупредила дипломированный диетолог Дана Эллис Ханнес. В беседе с изданием ETNT она перечислила опасные для сохранения ментального здоровья группы продуктов.

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Небольшое количество насыщенных жиров не принесет вреда для здоровья, объяснила Ханнес, однако их чрезмерное потребление может привести к нежелательным проблемам и даже к деменции. По ее словам, проведенные исследования доказывают, что именно насыщенные жиры и добавленный сахар сильнее всего повышают риск развития болезни Альцгеймера. Диетолог рекомендовала ограничить потребление сливочного масла, сыра, бекона, картошки фри не только на завтрак, но и в целом.

Также специалистка предупредила, что ухудшают когнитивные способности переработанные мясные продукты.

«Колбаса, сосиски, бекон вызывают сильный воспалительный процесс в организме. Это связано с нитратами и переработанными белками и жирами животного происхождения в их составе. Также эта категория продуктов способствует увеличению количества холестериновых бляшек в мозге», — добавила она.

Кроме того, для сохранения здоровья мозга стоит отказаться или существенно уменьшить количество сахара в рационе, а также никогда не пропускать завтрак, так как именно этот прием пищи заряжает энергией и помогает сосредоточиться, заключила Ханнес.