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2 часа назад

Ученые нашли пищевую привычку, которая укорачивает жизнь

Даша Краснова

Американские исследователи под руководством профессора Лу Ци из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в Новом Орлеане пришли к выводу, что досаливание пищи ведет к риску преждевременной смерти. Об этом сообщает "Мир Новостей".

Ученые нашли пищевую привычку, которая укорачивает жизнь
Фото: unsplashunsplash

Ученые изучили данные 501 379 человек, которые участвовали в исследовании UK Biobank. С 2006-го по 2010-й их опрашивали, насколько часто они добавляли соль к блюдам во время еды.

Эксперты скорректировали анализ с учетом возраста, пола, расы, вредных привычек, массы тела и состоянии здоровья. Преждевременную смерть определяли как наступившую в возрасте до 75 лет.

Выяснилось, что у любителей подсолить пищу риск умереть раньше оказался на 28%. Авторы исследования заметили, что в возрасте 50 лет ожидаемая продолжительность жизни женщин и мужчин, которые постоянно повышали уровень хлорида натрия в своей тарелке, сократилась на 1,5 года и 2,28 года.

Ниже были эти риску и у тех, в чьем рационе было много овощей и фруктов, так как они богаты калием, который обладает защитным действием.

До этого мы рассказывали, почему кубомедуза самое смертельное существо на земле.

Еда,
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