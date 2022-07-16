Диетологи рассказали, какая ягода замедляет старение

Так, эксперт сообщила, что черника богата витаминами А и С, а также антиоксидантами. Именно они предотвращают воспаление и защищают организм человека от окисления, которое и приводит к старению. Лиза Янг назвала чернику лучшей находкой для тех, кто желает отсрочить старение тела и мозга.