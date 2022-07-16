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2 часа назад

Диетологи рассказали, какая ягода замедляет старение

Волгоградская правда

Антиоксиданты, содержащиеся в этой ягоде, предотвращают воспаление в организме.

Диетологи рассказали, какая ягода замедляет старение
Фото: ИД «Волгоградская правда» / архивИД «Волгоградская правда» / архив

Диетолог Лиза Янг утверждает, что лучшим продуктом для замедления старения признана черника. Она аргументировала свою позицию изданию ETNT.

Так, эксперт сообщила, что черника богата витаминами А и С, а также антиоксидантами. Именно они предотвращают воспаление и защищают организм человека от окисления, которое и приводит к старению. Лиза Янг назвала чернику лучшей находкой для тех, кто желает отсрочить старение тела и мозга.

Еда,Лиза Янг,
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