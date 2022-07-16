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1 час назад

ETNT: сосиски, колбасы и сахар ухудшают когнитивные функции

Газета.Ruиещё 2

Диетологи заявили, что некоторые продукты могут увеличить риск развития деменции. Об этом сообщает портал ETNT.

СМИ: сосиски, колбасы и сахар ухудшают когнитивные функции
Фото: DepositphotosDepositphotos

По их данным, чрезмерное потребление сосисок и колбас может увеличить число бляшек в мозге и ухудшить когнитивные функции.

То же самое касается и сахара, который также влияет на работу мозга. Людям с деменцией советуют есть больше цельной, растительной пищи, а также не пропускать завтрак.

Ранее сообщалось, что кисломолочные продукты не стоит употреблять натощак, а также при повышенной кислотности желудка и лактазной недостаточности. Об этом «Газете.Ru» рассказала Полина Королева, врач-диетолог.

По словам врача, сложности с употреблением молочных и кисломолочных продуктов могут также возникать у людей с непереносимостью лактозы.

Диетолог добавила, что при лактазной недостаточности большинство людей могут употреблять кисломолочные продукты в небольшом количестве, поскольку молочного сахара, то есть лактозы, в них совсем немного.

Еда,
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