СМИ: сосиски, колбасы и сахар ухудшают когнитивные функции

Диетологи заявили, что некоторые продукты могут увеличить риск развития деменции. Об этом сообщает портал ETNT.

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По их данным, чрезмерное потребление сосисок и колбас может увеличить число бляшек в мозге и ухудшить когнитивные функции.

То же самое касается и сахара, который также влияет на работу мозга. Людям с деменцией советуют есть больше цельной, растительной пищи, а также не пропускать завтрак.

Ранее сообщалось, что кисломолочные продукты не стоит употреблять натощак, а также при повышенной кислотности желудка и лактазной недостаточности. Об этом «Газете.Ru» рассказала Полина Королева, врач-диетолог.

По словам врача, сложности с употреблением молочных и кисломолочных продуктов могут также возникать у людей с непереносимостью лактозы.