СМИ: сосиски, колбасы и сахар ухудшают когнитивные функции

Диетологи заявили, что некоторые продукты могут увеличить риск развития деменции. Об этом сообщает портал ETNT.
По их данным, чрезмерное потребление сосисок и колбас может увеличить число бляшек в мозге и ухудшить когнитивные функции.
То же самое касается и сахара, который также влияет на работу мозга. Людям с деменцией советуют есть больше цельной, растительной пищи, а также не пропускать завтрак.
Ранее сообщалось, что кисломолочные продукты не стоит употреблять натощак, а также при повышенной кислотности желудка и лактазной недостаточности. Об этом «Газете.Ru» рассказала Полина Королева, врач-диетолог.
По словам врача, сложности с употреблением молочных и кисломолочных продуктов могут также возникать у людей с непереносимостью лактозы.
Диетолог добавила, что при лактазной недостаточности большинство людей могут употреблять кисломолочные продукты в небольшом количестве, поскольку молочного сахара, то есть лактозы, в них совсем немного.