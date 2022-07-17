Нутрициолог Гончар предложила утолять жажду в жару обычной водой и домашним квасом

Организм в летнюю жару может столкнуться с обезвоживанием, однако утолить жажду и решить проблемы с нехваткой жидкости можно с помощью обычной воды и домашнего кваса. Об этом рассказала основатель Международного института интегративной нутрициологии Ната Гончар. Специалист напомнила, что в жаркую погоду человеку требуется больше воды, поскольку организм при +30 градусах теряет в полтора раза больше влаги. Лучше всего для утоления жажды подойдет самая обыкновенная вода, но не стоит ее пить ледяной, так как это может привести к снижению иммунитета или болезням горла. «Черный и зеленый чай также можно выпить в жару в холодном или горячем виде. Заваривайте некрепкий чай, не добавляйте сахар и помните о мере: не больше трех-четырех чашек в день», — цитирует Гончар «Чемпионат». Кроме того, в борьбе с обезвоживанием можно пить такие напитки, как домашний квас, фруктовая вода, компоты без сахара, растительное молоко. Однако при этом лучше отказаться от употребления кофе, алкоголя и сладкой газировки.