Эндокринолог назвал способствующую похудению ягоду

Малина может помочь в снижении веса благодаря мочегонному эффекту, рассказал врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков. Его слова о способствующей похудению ягоде приводит «Вечерняя Москва».

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По словам Полякова, малина может снижать вес не только из-за мочегонного эффекта, но и за счет снижения воспалительных процессов в организме, поскольку часто за избыточным весом человека скрыто хроническое воспаление. Однако, отметил врач, дозы малины должны быть умеренными. «Высокая фруктозная нагрузка на печень может оказать противоположный эффект на процесс похудения, поэтому нельзя есть малину в больших количествах», — пояснил эндокринолог.

Также врач указал на то, что малина применяется при лечении простудных заболеваний, поскольку снижает воспаление в организме и содержит высокое количество ацетилсалициловой кислоты, снижающей температуру тела.

Кроме того, продолжил врач, малина способствует поддержанию оптимальной работы иммунной системы, выведению токсинов из организма, снижению температуры тела, содержит витамины группы В и С.

Однако Поляков предупредил от чрезмерного употребления и попросил употреблять ее в первозданном виде, а не термически обработанной. «Чрезмерное употребление малины провоцирует увеличение фруктозы в организме человека, что может неблагоприятно сказаться на функции печени», — сказал Поляков.

Также, заключил специалист, малину в больших количествах не стоит есть при обострениях гастритов, язвенных болезней, для людей с подагрой и аллергическими реакциями.