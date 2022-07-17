Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
2 часа назад

Какие продукты помогут похудеть людям старше 50

РИА "ФедералПресс"

Диетолог Триста Бест дала советы по питанию для людей старше 50 лет. Врач перечислила продукты, которые помогут избавиться от лишних килограммов.

Какие продукты помогут похудеть людям старше 50
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Жирные сорта рыбы

Жирная рыба является одним из главных источников омега-3. Жирные кислоты будут полезны не только для поддержания здоровья сердца, но и помогут избавиться от лишнего жира. Кроме того, лосось и сардины богаты витамином D, который тоже необходим при похудении.

Темная листовая зелень

Шпинат и капуста отлично подходят для добавления клетчатки и необходимых питательных веществ в рацион, что поможет избавиться от лишних килограммов. Зелень также является источником кальция, который снижает уровень гормонов, отвечающих за накопление жира.

Тмин

Регулярное потребление тмина поможет уменьшить отложения по всему телу. Специя регулирует уровень инсулина, что не дает слишком большому количеству глюкозы превратиться в жир, передает «МК.ру».

Еда,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители