Какие продукты помогут похудеть людям старше 50

Диетолог Триста Бест дала советы по питанию для людей старше 50 лет. Врач перечислила продукты, которые помогут избавиться от лишних килограммов.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Жирные сорта рыбы

Жирная рыба является одним из главных источников омега-3. Жирные кислоты будут полезны не только для поддержания здоровья сердца, но и помогут избавиться от лишнего жира. Кроме того, лосось и сардины богаты витамином D, который тоже необходим при похудении.

Темная листовая зелень

Шпинат и капуста отлично подходят для добавления клетчатки и необходимых питательных веществ в рацион, что поможет избавиться от лишних килограммов. Зелень также является источником кальция, который снижает уровень гормонов, отвечающих за накопление жира.

Тмин