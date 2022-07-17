Какие продукты помогут похудеть людям старше 50

Диетолог Триста Бест дала советы по питанию для людей старше 50 лет. Врач перечислила продукты, которые помогут избавиться от лишних килограммов.
Жирная рыба является одним из главных источников омега-3. Жирные кислоты будут полезны не только для поддержания здоровья сердца, но и помогут избавиться от лишнего жира. Кроме того, лосось и сардины богаты витамином D, который тоже необходим при похудении.
Шпинат и капуста отлично подходят для добавления клетчатки и необходимых питательных веществ в рацион, что поможет избавиться от лишних килограммов. Зелень также является источником кальция, который снижает уровень гормонов, отвечающих за накопление жира.
Регулярное потребление тмина поможет уменьшить отложения по всему телу. Специя регулирует уровень инсулина, что не дает слишком большому количеству глюкозы превратиться в жир, передает «МК.ру».