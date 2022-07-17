Врач назвал усугубляющие диабет популярные фрукты

— Манго — тропический фрукт, который может «ухудшить» состояние диабета из-за высокого содержания сахара, которое может составлять от 23 до 25 граммов на стакан. Точно так же ананасы — полезный фрукт, богатый сахарами, которые отвечают за их сладость, — рассказал он.

По словам Строкова, также следует есть меньше вишни, так как в ней содержится более 25 граммов сахара, что негативно влияет на уровень глюкозы в крови. Бананы также богаты углеводами и легко могут ухудшить состояние диабетика.