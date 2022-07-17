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1 час назад

Врач назвал усугубляющие диабет популярные фрукты

Вечерняя Москва

Врач-нутрициолог Игорь Строков перечислил популярные фрукты, которые вызывают резкое повышение уровня сахара в крови.

Врач назвал усугубляющие диабет популярные фрукты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Манго — тропический фрукт, который может «ухудшить» состояние диабета из-за высокого содержания сахара, которое может составлять от 23 до 25 граммов на стакан. Точно так же ананасы — полезный фрукт, богатый сахарами, которые отвечают за их сладость, — рассказал он.

По словам Строкова, также следует есть меньше вишни, так как в ней содержится более 25 граммов сахара, что негативно влияет на уровень глюкозы в крови. Бананы также богаты углеводами и легко могут ухудшить состояние диабетика.

При этом фрукты имеют большое количество преимуществ для организма, поэтому не нужно отказываться от них полностью. Например, съесть банан полезнее, чем шоколад или сладости, но диабетики должны помнить о количестве потребляемых углеводов, сообщает «МедикФорум».

Еда,
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