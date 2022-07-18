Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
46 минут назад

Врач Половодова объяснила опасность переедания ягод

Ura.Ru

Переизбыток ягод может привести к набору веса, поэтому ими лучше не наедаться впрок. Об этом в беседе с URA.RU рассказала заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова.

Врач объяснила опасность переедания ягод
Фото:  Ura.Ru Ura.Ru

«Сейчас пошли ягоды и первые фрукты, и многие дорвались. Хотя калорийность ягод кажется небольшой, именно на них медведи нагуливают приличный объем зимнего жира. Дело в том, что эволюционно механизм действия фруктозы коренным образом отличается от глюкозы. Глюкоза служит для производства энергии, фруктоза — для ее накопления. Поэтому через короткое время после приема фруктозы мы снова чувствуем голод. Нам нужно снова запасать энергию. Бесспорно, ягоды и фрукты — это наши друзья, чтобы это так и оставалось, нужно себя ограничивать», — объяснила Наталья Половодова.

По словам собеседницы агентства, в день достаточно употреблять горсть ягод.

«Горсть ягод в день — это хорошо, полкило — уже чересчур. Витаминов нельзя наесться впрок. И не стоит употреблять ягоды и фрукты на голодный желудок. Так как они содержат простые сахара фруктозу и глюкозу, которые почти молниеносно оказываются в крови и сильно стимулируют поджелудочную железу к синтезу инсулина, а он, в свою очередь, старается как можно быстрее снизить глюкозу, организм начинает требовать „продолжения банкета“. Поэтому лучше есть ягоды и фрукты после основного приема пищи», — добавила Половодова.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители