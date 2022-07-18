Врач объяснила опасность переедания ягод

«Сейчас пошли ягоды и первые фрукты, и многие дорвались. Хотя калорийность ягод кажется небольшой, именно на них медведи нагуливают приличный объем зимнего жира. Дело в том, что эволюционно механизм действия фруктозы коренным образом отличается от глюкозы. Глюкоза служит для производства энергии, фруктоза — для ее накопления. Поэтому через короткое время после приема фруктозы мы снова чувствуем голод. Нам нужно снова запасать энергию. Бесспорно, ягоды и фрукты — это наши друзья, чтобы это так и оставалось, нужно себя ограничивать», — объяснила Наталья Половодова.