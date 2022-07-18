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1 час назад

Названы продукты для ускорения обмена веществ после 50

Lenta.ruиещё 1

Включение в рацион некоторых продуктов поможет ускорить метаболизм после 50 лет, заявила врач-диетолог из США Лорен Манакер. Об этом пишет издание Eat This, Not That!

Названы продукты для ускорения обмена веществ после 50
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Манакер посоветовала чаще употреблять перец чили, который она назвала одним из продуктов с наиболее сильным влиянием на скорость обмена веществ. По ее словам, содержащиеся в перце чили и его экстрактах капсаициноиды играют важную роль в поддержании метаболического здоровья, похудении и улучшении общего самочувствия.

В зрелом возрасте также стоит есть больше имбиря, продолжила Манакер. Его пользу, по ее утверждению, доказывает исследование, проведенное в 2012 году специалистами из Колумбийского университета. Из него следует, что имбирь усиливает термогенез.

Манакер рекомендовала людям после 50 лет регулярно есть овсянку. «Овес и другие цельные злаки помогут поддерживать здоровый обмен веществ. Замена ими рафинированных продуктов увеличивает скорость метаболизма в состоянии покоя», — подчеркнула диетолог. Кроме того, овсянка поможет контролировать аппетит и дольше оставаться сытым, что важно для поддержания стабильного веса тела.

Еще один продукт, который может быть полезен после 50 лет, — это темный шоколад. Манакер отметила, что по результатам исследования, опубликованного в 2018 году, люди, которые ежедневно употребляли в пищу два грамма темного шоколада с 70 процентами какао в течение полугода, смогли снизить вес и улучшить метаболическое здоровье.

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