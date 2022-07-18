5 побочных эффектов употребления баклажанов

Баклажан можно приготовить по-разному. Его можно добавить в рататуй или есть вместе с курицей либо стейком на гриле. Кроме того, этот овощ обладает пятью неожиданными для организма эффектами.

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По словам диетолога Сары Гароне, при употреблении баклажана вы приобретаете пять преимуществ для здоровья.

Уменьшение воспаления

Благодаря антоцианам (вещества, которые окрашивают баклажан в фиолетовый цвет) у вас уменьшится воспаление в организме. Связано это с тем, что эти соединения обладают мощным антиоксидантным действием.

Стабилизация уровня сахара в крови

Гликемический индекс баклажанов составляет 15-30, а это значит, что он не вызывает резкого повышения уровня глюкозы в крови сразу после употребления. Также известно, что благодаря клетчатке баклажаны могут контролировать уровень сахара в организме.

Помощь в похудении

Если вы будете есть много клетчатки (а она входит в состав баклажанов), то дольше будете чувствовать сытость. Многие исследования подтверждают, что при соблюдении такой диеты люди теряют больше веса и лучше придерживаются выбранного варианта питания. Также баклажаны считаются низкокалорийными продуктами.

Укрепление костей

В одной порции баклажанов содержится примерно 0,19 мг марганца, а это - 8 процентов дневной нормы для мужчин и 11 процентов дневной нормы для женщин. Марганец важен для здоровья костей.

Снижение риска метаболического синдрома

Этот синдром включает диабет второго типа, ожирение, повышенную вероятность развития болезней сердца. Согласно исследованию 2021 года, баклажан может быть полезным при лечении данного синдрома.