5 ошибок в приготовлении рыбы

Приготовить рыбу не всегда так просто, как может показаться на первый взгляд. Даже чтобы просто пожарить этот продукт, необходимо соблюдать ряд нюансов и стараться избегать некоторых весьма распространенных ошибок. Читайте о них в материале «Рамблера».

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Выбрать неподходящую рыбу

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Чтобы приготовить рыбу вкусно, для начала необходимо купить правильный продукт. Дело в том, что, как правило, для запекания, жарки или засолки стоит использовать разную рыбу. Поэтому, если в рецепте указана, например, форель, не стоит, махнув рукой, заменять ее, скажем, треской.

Неправильно подготовить

Разделывать рыбу тоже надо уметь. Разумеется, тут придется потренироваться и ошибок на первых порах вряд ли удастся избежать. Примите во внимание, что в процессе избавления продукта от внутренностей, чешуи и разделки не стоит сильно давить на рыбу, стараясь как можно сильнее прижать ее к разделочной доске. Иначе в процессе приготовления рыба будет разваливаться. Для разделки рыбы стоит приобрести удобный и острый нож, а чистить ее необходимо непосредственно перед приготовлением.

Не удалить влагу

После того, как рыба разделана, ее необходимо тщательно промыть, а затем обязательно хорошенько высушить бумажными полотенцами. В противном случае во время жарки рыбы о золотистой корочке придется забыть, поскольку продукт, в котором осталось большое количество влаги, будет просто тушиться на сковороде. Да еще в итоге окажется рыхлой и невкусной.

Пересолить

С солью во время приготовления рыбы следует обращаться максимально осторожно: слишком большое количество специи сделает продукт сухим и разваливающимся на куски. Если перед приготовлением рыбу вы решили замариновать, в маринад следует добавить не более щепотки соли.

Часто переворачивать