Врач назвал топ-9 самых полезных продуктов для здоровья

Врач Эрик Берг назвал топ-9 продуктов, которые оказались самыми полезными для организма.

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На первое место он поставил кудрявую капусту, или кейл, которая очень полезна для печени.

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— Она устраняет застой в желчном пузыре и улучшает ее выработку. В кейле много витамина C, K, A, но, в основном, она поможет избавить печень от токсинов. Также капуста обладает антиэстрогенным эффектом и поможет восстановить гормональный баланс, — рассказал врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Второе место по пользе для здоровья оказалось у белокочанной капусты. В ней содержатся нутриенты, полезные для головного мозга, сердца, мышц. Капуста помогает при синдроме дырявого кишечника, а капустный сок помогает при язве и проблемах, связанных с ЖКТ.

Третье место — брюссельская капуста. По вкусу и полезному действию она похожа на обычную, но в этом сорте нет негативного воздействия на щитовидку, так как крестоцветные, если их съесть много, при переваривании выводят из организма йод.

Редиска оказалась на четвертом месте. В ней много серы, поэтому овощ хорошо чистит печень от токсинов, химикатов и ядов, редис помогает при детокискации 1 и 2 фазы. Он помогает при заложенности носа, разжижая слизь и мокроту.

В свекольной ботве много калия, а в самом корнеплоде много оксида азота, который нужен для повышения эластичности артерий, понижения давления, нормализации эстрогенов и повышения тестостерона.

На шестом месте оказалась спаржа. Она хороша не только потому, что богата клетчаткой, которой питается кишечная флора, но и это отличное средство от тревоги и стресса. Также она предотвращает камни в почках и выводит лишнюю жидкость из организма.

Чеснок — это самое эффективное противомикробное, противовирусное, противораковое, проивогрибковое средство, он вычищает вредные микробы из организма, а также он отлично укрепляет иммунитет.

На восьмое место доктор поставил приправу куркуму, которая обладает противовоспалительным свойством. Кроме этого, куркума замедляет процессы старения.