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36 минут назад

Диетолог назвала полезные свойства сезонного арбуза

Вечерняя Москва

Сезонные арбузы содержат в себе большое количество полезных свойств и оказывают положительный эффект на организм, об этом рассказала диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».

Диетолог назвала полезные свойства сезонного арбуза
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам эксперта, арбуз состоит из структурированной воды, благодаря чему процесс усвоения жидкости организмом протекает проще.

— Арбуз хорошо утоляет жажду и предотвращает обезвоживание в летнюю жару. В нем содержится много калия, который оказывает мочегонный эффект. Он промывает организм и положительно воздействует на почки и желчный пузырь, — сообщила диетолог.

Кроме того, арбузы содержат высокое количество магния, который положительно влияет на нервную систему человека: оказывает успокоительный эффект, расслабляет сосуды, понижает давление и снимает спазмы.

Еда,Елена Соломатина,
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