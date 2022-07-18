Диетолог назвала полезные свойства сезонного арбуза

Сезонные арбузы содержат в себе большое количество полезных свойств и оказывают положительный эффект на организм, об этом рассказала диетолог Елена Соломатина «Вечерней Москве».
По словам эксперта, арбуз состоит из структурированной воды, благодаря чему процесс усвоения жидкости организмом протекает проще.
— Арбуз хорошо утоляет жажду и предотвращает обезвоживание в летнюю жару. В нем содержится много калия, который оказывает мочегонный эффект. Он промывает организм и положительно воздействует на почки и желчный пузырь, — сообщила диетолог.
Кроме того, арбузы содержат высокое количество магния, который положительно влияет на нервную систему человека: оказывает успокоительный эффект, расслабляет сосуды, понижает давление и снимает спазмы.