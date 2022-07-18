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3 часа назад

Россиян предупредили об опасности переедания ягод

Москва24

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова предупредила россиян об опасности чрезмерного употребления ягод. Это может привести к набору лишнего веса, уточнила эксперт. "Дело в том, что эволюционно механизм действия фруктозы коренным образом отличается от глюкозы. Глюкоза служит для производства энергии, фруктоза – для ее накопления. Поэтому через короткое время после приема фруктозы мы снова чувствуем голод", – объяснила Половодова в беседе с агентством URA.RU. По словам эксперта, допустимая к употреблению суточная норма – горсть. Есть ягоды на пустой желудок, отметила специалист, также нельзя из-за высокого содержания фруктозы и глюкозы. Вещества быстро впитываются в кровь, чем стимулируют поджелудочную к синтезированию инсулина. Это способствует усилению чувства голода, заключила кандидат биологических наук. Ранее врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала россиянам об опасности отказа от обеда. По ее словам, пропуск обеда и ужин спустя долгое время могут спровоцировать проблемы с желчным пузырем и поджелудочной. Кроме того, оказавшись в продуктовом магазине на голодный желудок, человек может быть склонен к импульсивным покупкам и дальнейшему перееданию.

Россиян предупредили об опасности переедания ягод
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru
Еда,Нурия Дианова,
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