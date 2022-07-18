Диетолог рассказала, как отказаться от фастфуда и сладкой газировки

В наше время быстрой жизни все больше людей отдают предпочтение скорому перекусу на ходу, покупая различный фастфуд и запивая сладкими газированными напитками. Подобный рацион негативно сказывается на состоянии желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, поэтому тем, кто заботится о своем здоровье, рекомендуется пересмотреть пищевые привычки. О способах изменить рацион рассказала порталу «Народные Новости» врач-диетолог Елена Соломатина.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Специалист отметила, что первым шагом на пути избавления от привычки запивать вредную еду сладкой газировкой должно стать признание зависимости. Эти напитки вызывают у людей интерес, пробуждая аппетит даже своей яркой этикеткой. Далее по инерции активизируется выработка гормонов удовольствия, однако при этом состав газировки не несет никакой пользы организму.

Гораздо полезнее, по словам эксперта, выпить морс или натуральный лимонад, которые можно приготовить даже в домашних условиях. При этом важно помнить, что их не рекомендуется пить холодными, так как низкая температура снижает способность желудка правильно переварить пищу. С переохлажденной жидкостью еда попросту быстро осядет в кишечном тракте, после чего чувство голода начнет беспокоить снова.