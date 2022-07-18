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1 час назад

Россиян предостерегли от употребления в жару провоцирующего инсульт напитка

Lenta.ru

В жару нужно исключить употребление сладких алкогольных коктейлей, предостерегла россиян диетолог-эндокринолог Татьяна Филиппова. О напитках, провоцирующих инсульт, она рассказала в беседе с «Пятым каналом».

Россиян предостерегли от употребления в жару провоцирующего инсульт напитка
Фото: ShutterstockShutterstock

По ее словам, в жаркую погоду рекомендуется исключать то, что может привести к избыточному обезвоживанию и избыточному потоотделению. Наибольшую опасность для организма представляют сладкие напитки, в частности алкогольные коктейли.

«Особенно я бы выделила коктейльные напитки, потому как здесь алкоголь может не ощущаться, он смешан с соками, с газированными напитками, с водой. И за счет этого может не восприниматься в достаточном количестве дозировка этого алкоголя», — предостерегла Филиппова.

Она объяснила, что и крепкий, и некрепкий алкоголь в жару могут вызвать серьезные негативные последствия для организма: например, повышение давления, расширение сосудов, проблемы с сердечно-сосудистой системой. «Соответственно, учащение сердцебиения. Это могут быть какие-то кризовые ситуации, когда у человека может подняться давление, участиться пульс», — пояснила Филиппова.

Если у человека есть сердечно-сосудистая патология, склонность к повышенному артериальному давлению или проблемы с сосудами головного мозга, продолжила врач, употребление алкоголя в жару может привести к инсульту или даже к летальному исходу.

Ранее диетолог Сидни Грин назвала популярные напитки, вызывающие головную боль. По словам Грин, любой алкоголь является мочегонным средством и способствует потере жидкости и электролитов.

Еда,Татьяна Филиппова,
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