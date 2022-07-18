Названы неожиданные полезные свойства креветок

Креветки содержат полезные для организма вещества. Об этом рассказала рассказывает диетолог Молли Хембри. В колонке для издания Eat This Not That! она назвала полезные свойства морепродукта.

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Креветки содержат большую дозу белка, около 19 граммов белка на порцию в три унции. Это составляет примерно 75% от общего количества калорий, которые необходимо получать от белковых продуктов. Белок сохраняет мышечную массу и играет решающую роль в росте и восстановлении клеток и тканей организма, регулировании ферментов и гормонов.

Кроме того, в них содержится медь, которая участвует в метаболизме железа и образовании соединительной ткани и нейротрансмиттеров. Взрослые мужчины и взрослые небеременные/кормящие женщины должны стремиться потреблять 900 мкг меди в день, а в 85 граммах креветок содержится около 300 микрограммов меди.