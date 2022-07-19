Стало известно, как домашние заготовки убивают людей

Роспотребнадзор напомнил о тяжелом заболевании — ботулизме. Оно поражает нервную систему и может закончиться летальным исходом. А вызывают эту напасть некачественные домашние заготовки.

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Специалисты ведомства опубликовали статистику: в 2021 году от ботулизма пострадало 148 человек, из них 22 погибли. За 1-й квартал 2022-го заболевание обнаружили у 20 человек, среди них один погиб. Эксперты пояснили, где можно подхватить опасную болезнь.

Так, ее причиной чаще всего бывают домашние заготовки. Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому им часто заболевают после того, как отведают консервов, солений и копчений домашнего производства.

Коварство этой заразы в том, что внешний вид и запах продукта не меняются, лишь изредка может вздуться крышка. Споры ботулизма широко распространены в природе: их часто находят в воде, почве. Оттуда они и попадают на продукты, которые потом "закатывают" в банки.