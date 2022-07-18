Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
1 час назад

Чем заменить привычные продукты, чтобы похудеть

Ferra.ru

Издание Eat this, not that составило список из нескольких десятков продуктов питания, которыми можно заменить другие, и снизить потребление калорий. А дефицит калорий — залог похудения.

Чем заменить привычные продукты, чтобы похудеть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Вместо майонеза — горчица. Сырые фисташки вместо грецких орехов. Виноград вместо изюма. Греческий йогурт вместо сметаны. Корица вместо сахара. Попкорн без всего вместо обычного попкорна. Наливать масло в сковороду с помощью спрея, а просто выливая из бутылки. Козий сыр вместо обычного. Тосты вместо булочек. Простые варёные яйца вместо омлета.

Лапша из шпината и т.д. вместо обычных спагетти. Латте без всего вместо латте с сиропами и сахаром. Листы салата вместо булочек для гамбургеров. Овощи вместо чипсов для перекуса. Несладкое растительное молоко вместо напитка с сахаром. Кетчуп с низким содержанием сахара вместо обычного. Маринуйте мясо с горчицей вместо соуса барбекю. Тунец в воде вместо тунца в масле. Куриная грудка вместо ножки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители