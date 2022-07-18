Чем заменить привычные продукты, чтобы похудеть

Издание Eat this, not that составило список из нескольких десятков продуктов питания, которыми можно заменить другие, и снизить потребление калорий. А дефицит калорий — залог похудения.

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Вместо майонеза — горчица. Сырые фисташки вместо грецких орехов. Виноград вместо изюма. Греческий йогурт вместо сметаны. Корица вместо сахара. Попкорн без всего вместо обычного попкорна. Наливать масло в сковороду с помощью спрея, а просто выливая из бутылки. Козий сыр вместо обычного. Тосты вместо булочек. Простые варёные яйца вместо омлета.

Лапша из шпината и т.д. вместо обычных спагетти. Латте без всего вместо латте с сиропами и сахаром. Листы салата вместо булочек для гамбургеров. Овощи вместо чипсов для перекуса. Несладкое растительное молоко вместо напитка с сахаром. Кетчуп с низким содержанием сахара вместо обычного. Маринуйте мясо с горчицей вместо соуса барбекю. Тунец в воде вместо тунца в масле. Куриная грудка вместо ножки.