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50 минут назад

От каких продуктов растет живот

Мир24

На то, как мы толстеем, влияет множество факторов – от наследственности до питания. О том, какие продукты и напитки влияют на отложение жира в области живота, в интервью Mir24.tv рассказали врачи.

От каких продуктов растет живот
Фото: Мир24Мир24

Причин для возникновения жировой складки на животе у мужчин и женщин множество. В частности, очень часто виной тому может быть малоподвижный образ жизни. «Десять тысяч шагов в день – это необходимость. – говорит терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Мария Меньшикова. – К росту живота могут приводить даже диеты с пониженным содержанием белка и клетчатки, поскольку они провоцируют возникновение дисбаланса флоры кишечника».

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Если же говорить именно о питании, то виной тому – еда и напитки с рафинированным сахаром, трансжирами и Е-добавками. Их можно условно разделить на несколько групп.

Вот продукты, которые лучше свести к минимуму, если вы хотите сохранять стройность. Их список составлен по рекомендациям Марии Меньшиковой и врача сети клиник «Линлайн», нутрициолога Антонины Кусик.

Сладости: сахар, конфеты, шоколадки, мороженое, варенье. Мучные изделия: белый хлеб, торты, пироги, печенье, блины. В особенности – фабричные кондитерские изделия низкой ценовой политики.

«Белый хлеб, который мы чаще всего используем для бутербродов и сэндвичей, выпекается из стопроцентной очищенной пшеничной муки. Она не содержит полезных веществ, зато приводит к повышению уровня сахара и инсулина в крови. Кроме того, выпечка способствует усиленному образованию газов в желудке»,

– говорит Антонина Кусик.

Колбасные изделия и фастфуд: чипсы, сухарики, гамбургеры, а также быстрые завтраки, включая мюсли. Майонез, кетчуп, маринады и консервы. Напитки: газировки, пакетированные соки, а также кофе в больших количествах. К вредным напиткам относится даже фруктовый сок.

«Возможно, я открою секрет, но все фрэши, особенно из сладких фруктов, особенно натощак, – почти как ядерный удар по поджелудочной железе. В результате нарушается углеводный обмен и может развиться сахарный диабет, – говорит Мария Меньшикова. – Целый фрукт или овощ полезней, времени на поедание требуется больше, одновременно получаем хоть и небольшую порцию клетчатки, и нет мгновенного попадания сахаров в кровь».

Алкоголь

По словам врача, пивной живот у мужчин связан с наличием фитоэстрогенов в самом напитке и ксеноэстрогенов, поступающих из пластика. Кроме того, токсическое воздействие алкоголя на печень и поджелудочную железу не нуждается в пояснении.

Как рассказала врач-гастроэнтеролог клиники «Медси» Александра Мызникова, часто бывает так, что живот растет при употреблении продуктов, вызывающих брожение и газообразование в кишечнике. К повышенному образованию газов также приводят заболевания ЖКТ, синдром раздраженного кишечника и непереносимость лактозы. Вот несколько вполне полезных групп продуктов, которые тоже могут приводить к росту живота.

Молочные продукты

В большинстве случаев именно они «виноваты» в растущих объемах, так как содержат лактозу, которую организм взрослого человека перерабатывает с трудом. После употребления молока, йогуртов, мороженого и сыра, особенно у людей, у которых возникают проблемы с усвоением лактозы, в кишечнике начинается брожение. При этом в животе возникает чувство распирания, и он растет буквально на глазах.

Фасоль, горох и капуста

Эти продукты богаты трудноперевариваемой клетчаткой, и перерабатывая ее, бактерии выделяют большое количество газа. Поэтому при проблемах с пищеварением, а также желающим уменьшить объемы живота, лучше ограничить их количество в рационе или отказаться полностью от употребления. В эту группу можно отнести бобовые, а также белокочанную, цветную, брюссельскую капусту и спаржу.

Вздутие живота вызывают также: чеснок, лук, определенные виды заменителей сахара и даже жевательная резинка.

Если излишнее газообразование беспокоит, то рекомендуется обратиться к врачу, чтобы исключить заболевания желудочно-кишечного тракта.

Еда,
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