Оценена польза тростникового сахара для похудения

Замена коричневого сахара на белый не поможет похудеть, так как, по сути, эти продукты идентичны, сообщила нутрициолог, специалист по снижению веса Ольга Гранина. В беседе с изданием MK.RU она развенчала один из популярных мифов о сахаре.

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Калорийность так называемого тростникового сахара такая же, как и у белого, поэтому переход с одного варианта на другой для похудения не принесет желаемого результата, объяснила специалистка. По ее словам, единственная польза коричневого сахара заключается в том, что «он не проходит тщательную промышленную обработку и в нем остаются витамины и минералы».

При этом, как подчеркнула Гранина, далеко не всегда коричневый сахар является тростниковым. Зачастую, чтобы обычный сахар оценили дороже, производители хитрят и подкрашивают его сиропом топинамбура, медом или кукурузным сиропом. Однако любые красители — это пустые углеводы, которые не принесут пользы здоровью и не поспособствуют процессу похудения, заключила специалистка.