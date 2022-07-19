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36 минут назад

Комбуча: как приготовить напиток дома

Чемпионат.com

Тот самый чайный гриб может облегчить течение многих заболеваний.

Комбуча: как приготовить напиток дома
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Комбуча — модный напиток родом из далёкого прошлого. В советских семьях трёхлитровая банка с чайным грибом встречалась часто, а впервые напиток появился 2 тыс. лет назад в Китае. Научные исследования доказали, что чайный гриб богат полезными для организма человека веществами. Сейчас в магазинах представлено много разновидностей комбучи: с малиной, мятой, базиликом, с имбирём и куркумой.

Чем полезна комбуча

Целебный напиток на основе чайного гриба идеально заменит соки и лимонады в жару. Главное преимущество комбучи — пробиотический «характер»: она восстанавливает кишечную флору после лечения антибиотиками и эффективно укрепляет иммунную систему.

Ферментированный напиток улучшает пищеварение и стимулирует обмен веществ. Комбуча — природный источник пребиотиков и благоприятная среда для их размножения. Напиток помогает предотвратить развитие гастрита и язвы.

Регулярное употребление напитка:

Как приготовить комбучу дома

Важно! Если вы захотели приготовить напиток самостоятельно, уделите внимание гигиене и стерильности. Если тело (верхняя часть) гриба стало тёмным, его нельзя использовать, — гриб явно «заболел» из-за нарушенных правил санитарии. При приготовлении строго соблюдайте стерильность.

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Способ приготовления

Рекомендую пить комбучу отдельно от еды. Желательно за 1–3 часа до приёма пищи или через 1–1,5 часа после еды.

Оптимальный объём — 200–300 мл напитка два-три раза в сутки как для женщин, так и для мужчин.

Приготовьте комбучу и замените ею привычный квас, лимонады и соки. Пусть это лето будет не только вкусным, но и полезным! Берегите себя и будьте здоровы.

О других полезных пп-напитках читайте в этой статье.

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