Как приготовить полезное мороженое

В покупном мороженом обычно содержится много сахара, консервантов, растительных масел и продуктов глубокой переработки, которые вредны для организма. Однако данное лакомство можно сделать полезным для организма, если готовить его дома. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
Врач подчеркнула, что мороженое — хоть и вкусный, но очень вредный десерт с большим количеством сахара, который стимулирует рост бактерий. Поэтому его лучше приготовить дома, при этом мороженое может оказаться даже вкуснее и полезнее, уверена Арзуманян.
«Мы можем добавлять в десерт сладкий банан или измельченные финики. Они придают сладость, но это другая сладость, с клетчаткой, поэтому она будет полезна для организма. Если мы готовим сорбет, можно тоже не использовать сахар, то есть это просто измельченные фрукты и ягоды, в которые мы добавляем немножечко сливок и замораживаем, а потом опять размельчаем в блендере»,
— объяснила диетолог.
Причем чем разнообразнее будут ингредиенты для лакомства, тем лучше, подчеркнула она. Можно также приготовить мороженое из овощей, добавив в него, например, кусочки тыквы с бананом, томат с базиликом или зеленый горошек. В овощном мороженом низкий уровень фруктозы и содержится много полезных пищевых волокон.
«Полезным бактериям нашего кишечника необходимы клетчатка и все антиоксиданты, полифенолы — красящие вещества овощей. Например, в помидоре это ликопин. В базилик тоже входят антиоксиданты, клетчатка и витамины. Если мы добавляем горох, то получается, что мы добавляем растительный белок, и мороженое становится сытным. Поэтому овощное мороженое — очень полезный продукт»,
— заключила Арзуманян.
Ранее Infox сообщал о том, что мороженое не рекомендуется есть перед сном. Согласно исследованиям британских ученых, лакомство способствует ухудшению качества сна из-за большого количества сахара в составе этого продукта.