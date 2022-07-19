Как приготовить полезное мороженое

«Мы можем добавлять в десерт сладкий банан или измельченные финики. Они придают сладость, но это другая сладость, с клетчаткой, поэтому она будет полезна для организма. Если мы готовим сорбет, можно тоже не использовать сахар, то есть это просто измельченные фрукты и ягоды, в которые мы добавляем немножечко сливок и замораживаем, а потом опять размельчаем в блендере»,