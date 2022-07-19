Тыквенные семечки оказались полезнее, чем вы думали

В состав здоровой диеты обязательно должна входить тыква. Согласно недавним исследованиям, именно этот продукт укрепляет память и улучшает интеллект человека. И это не единственные полезные свойства таких семечек.

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В тыкве содержится много фолиевой кислоты. Благодаря этому веществу у человека улучшается память, его мозг быстрее обрабатывает данные, а вероятность развития у него депрессии снижается.

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Также, согласно ряду исследований, тыква способна успокоить нервную систему, помогает бороться с головокружением, предотвращает ухудшение памяти. Полезен для мозга и антиоксидант бета-каротин, входящий в состав тыквы. Он позволяет защитить мозг от повреждений и снижает вероятность потери памяти. Улучшают память и питательные вещества, содержащиеся в семечках тыквы.

Лютеин и зеаксантин, которые в больших количествах входят в состав тыквы, помогают предотвратить окислительный стресс, из-за которого может возникнуть повреждение глаз.

В тыкве много витамина А, поэтому кости и зубы у вас точно будут в хорошем состоянии. Примерно такую функцию выполняет и фосфор, тоже содержащийся в этом продукте.

В тыквенных же семечках вы найдёте множество магния. Это соединение принимает участие в синтезе белков, росте костей, сокращении мышц, ферментативных реакциях. Также магний влияет на состояние зубов и работу иммунной системы.

Помимо всего вышеперечисленного, тыква содержит витамин В2, С, Е, калий. В семенах тыквы очень много цинка, который укрепляет иммунитет человека и защищает его от различных инфекций.

Ещё семечки тыквы считаются отличным растительным источником железа. К примеру, благодаря одной горсти этих семян человек может получить около 5 процентов дневной нормы этого вещества.

Кроме того, тыквенные семена облегчают такие состояния, как доброкачественная гиперплазия предстательной железы, синдром раздражённого мочевого пузыря, расстройства мочеиспускания, которые вызваны доброкачественным увеличением предстательной железы.